高市衛生局與高大法學院簽MOU 培育跨領域人才

高雄市衛生局今天與國立高雄大學法學院簽訂合作備忘錄，將聚焦於跨領域人才的培育與實務訓練，透過學生實習、師資交流與學術合作等方式，推動公衛與法學交流平台。

衛生局表示，為促進實務與學術交流，提升公共衛生政策與法律人才素養，衛生局今天由局長黃志中與高雄大學法學院院長吳俊毅簽署合作備忘錄，開啟公衛與法學跨域整合的新篇章。

黃志中致詞時表示，衛生行政業務常面臨多面向法律議題，需要具備更全面的法律素養能力，透過與高大法學院合作，引進具備法律背景的學生與學術團隊，協助衛生局面對日益複雜的法規挑戰。

吳俊毅指出，這次合作將促進學術合作與公共政策鏈結，有效運用雙方資源，推動人才培育、學生實習、師資交換授課、國際交流、學術活動等項目，增進雙方實務與學術經驗交流，攜手培育具公共政策與法學素養的專業能才，預期雙方合作能拓展法律人多元職涯。

衛生局說明，這次雙方合作著重「共創、共育、共享」理念，將於未來3年打造學術與實務雙向連結的新模式，共創健康、公正與永續的衛生醫療及公共治理藍圖。