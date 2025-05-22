模擬颱風天飛機失事 連江舉辦空難災害防救演練
為提升面對極端氣候與空難整體應變能力，連江縣政府今舉行空難災害防救演練，透過跨部門聯合兵推演練與實兵操作，驗證縣府與中央部會間支援協作體系的即時效能。
連江縣政府消防局今天發布新聞稿指出，「114年度南竿機場場外空難災害防救演練」依據HSEEP（國土安全演習與評估計畫）架構設計，模擬1架由台北飛往南竿客機，於極端強颱「蝴蝶」來襲前夕，因地形與側風，導致失控墜毀於機場旁的復興村，並釀成重大死傷。
消防局說明，上午為跨部會兵棋推演，除縣府各局處外，南竿鄉公所、馬防部、海巡署、連江縣防災士協會、紅十字會馬祖分會、立榮及華信航空等，針對空難初期通報、前進指揮所設置、跨域資源整合、大量傷患救治及後續復原等進行推演。
下午則是實兵演練，動員消防、醫療、民政、海巡、義消、防災士與民間團體等，共同演練包含前進指揮所設立、海上搜救、火場滅火、大量傷患、收容疏散與遺體處理等全方位任務，模擬強風豪雨中搜救暫停與再啟動等應變程序。
消防局指出，演習情境囊括空難與颱風侵襲影響，考驗縣府在災害交疊時的緊急決策、醫療後送、收容安置與輿情應對能力。
連江縣政府秘書長張龍德透過新聞稿總結指出，演練展現出跨局處、跨部隊、跨領域協力合作成果，實地驗證連江縣在極端災害下的行動力與整備力，未來將持續優化災防體系，確保民眾生命安全，不因突發事故而受威脅。
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