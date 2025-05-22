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旗后燈塔步道老舊 高市府重鋪強化排水通行更優質

中央社／ 高雄22日電

旗后燈塔是高雄知名古蹟景點，但通往旗后燈塔既有登山步道老舊破損；高市府工務局道工處日前完成改善工程，以瀝青混凝土重鋪改善完成，提供民眾更優質通行環境。

旗后燈塔位於旗津旗後山山頂，建於1883年，百年來守護船舶航行往返安全；1987年核定為市定古蹟，2022年園區整建重啟後，引進景觀咖啡廳，吸引遊客登高眺望夕陽與港灣風光，成為熱門景點之一。

不過，通往旗后燈塔既有登山步道老舊破損，且因環境潮濕多處生苔，影響通行安全，對此，市府工務局道路養護工程處展開改善工程，改造人行環境與景觀。

道路養護工程處今天發布新聞稿指出，目前已將旗後山山腳下至燈塔的登山步道，以瀝青混凝土重鋪改善完成，強化排水導向效果與步行穩定性，降低青苔滋生與滑倒風險。

此外，旗津輪渡站海岸路往旗後山步道及周邊景觀改善工程仍在施工，並已架設臨時護欄與相關警示標誌，道工處提醒民眾遵守現場指示通行，且勿跨越護欄擅闖工區，以免發生危險。

登山步道 燈塔 景點

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