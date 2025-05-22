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屏東愛文芒果今年恐減產剩3成 冠軍芒果1箱3000元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今公布愛文芒果評鑑結果，獲冠軍方冠文（左）跟亞軍的盧旺昇（右）是師徒，徒弟打敗師父，青出於藍。記者劉星君／攝影
屏東縣今公布愛文芒果評鑑結果，獲冠軍方冠文（左）跟亞軍的盧旺昇（右）是師徒，徒弟打敗師父，青出於藍。記者劉星君／攝影

現正是芒果產季，今年受去年颱風與今年低溫等氣候衝擊，著果率降低，屏東縣府農業處舉辦愛文芒果評鑑，今年參賽芒果得來不易且珍貴，芒果農初估芒果恐減產剩3成，芒果評鑑今揭曉，獲冠軍方冠文跟亞軍的盧旺昇是師徒，徒弟打敗師父，青出於藍。

屏東縣府農業處指出，屏東愛文芒果是屏東縣重要夏季水果，氣候及土壤孕育出香甜且質地Ｑ彈愛文芒果，也是外銷主力果品，種植面積4173公頃，是全台第二大產區，生產鄉鎮枋寮、枋山、獅子、春日等鄉鎮，年產量5萬5536公噸。

縣長周春米說，去年受氣候影響產銷，但屏東芒果展現強韌韌性，品質穩定，外銷至日本，是屏東果品外銷數量最多的品項之一，芒果季將到來，歡迎大家踴躍選購支持屏東芒果。

芒果產期5到6月，今年參加評鑑有36組，後來有3組棄權，去年有43組參賽，今年因氣候影響，今年參賽芒果得來不易。

今公布芒果評鑑結果，周春米說，冠軍是朋泉生產合作社方冠文，也是前年冠軍得主，展現穩定且精進栽培技術；亞軍是多次得獎的常勝軍，朋泉生產合作社的盧旺昇，季軍是枋山地區農會的周植龍。

33歲方冠文獲得冠軍，他說，他從學生時期在枋山鄉朋泉生產合作社打工，投入芒果產業10多年，也累積豐富經驗，芒果種植過程須格外注重每個細節。

方冠文跟獲得亞軍的盧旺昇學習種芒果，兩人是師徒，盧旺昇說，看到輔導的學員獲獎，很當開心。盧旺昇說，合作社有跟氣象署合作，每天提供氣象觀測，或提前三小時得知天氣，做好應變措施。

今年受去年颱風影響，加上今年冬天較長，今年芒果數量初估僅剩三成，盧旺昇說，芒果去年同時期中級產地價一公斤150元到180元，今年中級一公斤200元，高級的來到一公斤300元。今年獲得冠軍等級的芒果6公斤3000元。

農業處表示，縣府舉辦屏東果品評鑑，今年第五年，深化屏東在地生產安心及優質果品精神，引導產地農民逐步走向計畫型生產，控管品質，導入消費地市場，本年度愛文芒果評鑑得獎者24日台北希望廣場現場限量快閃展售。

114年度屏東縣優質愛文芒果評鑑得主，冠軍：保證責任屏東縣朋泉生產合作社的方冠文，亞軍：保證責任屏東縣朋泉生產合作社的盧旺昇，季軍：枋山地區農會的周植龍。優勝5名，保證責任屏東縣朋泉生產合作社的盧俊吉、潘佳豪、黃郁勝，枋山地區農會張坤成、枋寮地區農會黃登吉。績優輔導單位為保證責任屏東縣朋泉生產合作社、枋山地區農會。

屏東縣今公布愛文芒果評鑑結果，縣長周春米（左二）與獲得前三名的農友合影，冠軍方冠文（右二）、亞軍盧旺昇（左一）與季軍周植龍（右一）。記者劉星君／攝影
屏東縣今公布愛文芒果評鑑結果，縣長周春米（左二）與獲得前三名的農友合影，冠軍方冠文（右二）、亞軍盧旺昇（左一）與季軍周植龍（右一）。記者劉星君／攝影

芒果 生產合作社 屏東縣

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