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高捷小港林園線工程 沿海路段6月起交維改道

中央社／ 高雄22日電

高市府持續推進捷運小港林園線工程，市府捷運局今天表示，預計6月起陸續於沿海路段進行交維改道，並要求統包商確實依交維計畫執行，以降低對交通及周邊環境影響。

捷運局今天新聞稿指出，高雄捷運小港林園線位於沿海一路至沿海三路段，路線銜接紅線R3小港站，全長約6.3公里，設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，預計6月起陸續進行交維改道，昨天並舉行交維說明會。

捷運局表示，該段工程交通影響範圍僅限於5處的明挖覆蓋隧道段，其餘車站間採地下鑽掘潛盾隧道工法，將捷運施工對外界的影響減到最低。

捷運局指出，捷運施工交通維持計畫均由交通專業技師研擬，經道安會報審查通過後進場施作交維設施，完成後再邀相關單位現勘，確認交維措施完整性。

此外，考量施工路段常有大貨車行駛，捷運局表示，直行汽車車道寬將劃設至少3.2公尺以上，以維持大貨車行駛之舒適及安全性。

捷運局並表示，將持續要求統包商在未來施工過程中，確實依交維計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管理，以降低交通衝擊並減少對周邊環境的影響，讓工程持續順利進行。

高雄捷運 車行

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