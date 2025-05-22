粽葉飄香情更濃 高雄祥和山莊舉辦端午節聯誼活動
在這個充滿濃濃端午節慶的時刻，高雄市一群陸戰隊退役的志工及民間友人，在前副參謀總長潘進隆的號召下，今天上午齊聚左營新祥和山莊，舉辦「114年端節聯誼活動」，共同陪伴居住於山莊內的老前輩們歡度佳節，場面溫馨感人。
本次活動特別準備了應景肉粽與生日蛋糕，並安排祝壽儀式，值得一提這次慶生的四位榮民爺爺，有三位欣逢100歲，其中更有一位是101歲，實屬難得與可貴，志工們與長輩們親切互動，寒暄問暖，讓榮民長輩們在歡笑聲中品嚐端節應景美味點心、水果，感受到滿滿的節日氛圍，現場一處角落還安排一桌「英雄桌」，讓已經逝世無法來參加的老榮民也能感受祝福。
左營祥和山莊過去曾經居住上百位海軍單身榮民，隨著歲月流轉，如今僅剩十人，最年輕者也已高齡91歲，潘進隆退役後，仍持續關心這些長輩，陪伴榮民爺爺們度過一個又一個溫暖佳節，他也呼籲社會大眾與青年朋友們，發揮愛心與行動，共同照顧這些為國家默默奉獻一生的老英雄，讓他們的晚年生活充滿尊嚴與幸福。
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