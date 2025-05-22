高雄文山特區商圈攜手7校締盟 可享「自己人折扣」

高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」，學生在校外若遇緊急危難，可以憑藉店門口的「安心店家」徽章入內尋求協助，還可享有優惠折扣的小確幸。店家也可以視情況即時通報學校，學校與在地商家共同組織安全防護網。

文山特區36間商家發起在地結盟，文山高中主辦，互助合作案涵蓋正修科技大學、鳳山商工、陽明國中、青年國中、文德國小與文華國小等7所學校。文山高中教務主任黃璟松也特別設計「安心店家」徽章，傳遞團結、永續、完整的核心價值。

文山特區永續發展協會理事長謝宏達表示，盼透過結盟將商圈打造成具在地特色、充滿溫度，以及深受消費者信賴與喜愛的生活圈與商業平台，在經濟不景氣下強化商圈的品牌力與曝光度，結合商圈附近學校，讓更多人看見商圈、進而消費。

文山高中校長陳建民說，感謝各校校長信任與支持，今天才能完成四級學校與文山特區商圈永續發展協會合作，雙方共好共榮，才能將學生安全防護網從學校延伸至鄰近商圈。