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高雄文山特區商圈攜手7校締盟 可享「自己人折扣」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」。圖／高市教育局提供
高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」。圖／高市教育局提供

高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」，學生在校外若遇緊急危難，可以憑藉店門口的「安心店家」徽章入內尋求協助，還可享有優惠折扣的小確幸。店家也可以視情況即時通報學校，學校與在地商家共同組織安全防護網。

文山特區36間商家發起在地結盟，文山高中主辦，互助合作案涵蓋正修科技大學、鳳山商工、陽明國中、青年國中、文德國小與文華國小等7所學校。文山高中教務主任黃璟松也特別設計「安心店家」徽章，傳遞團結、永續、完整的核心價值。

文山特區永續發展協會理事長謝宏達表示，盼透過結盟將商圈打造成具在地特色、充滿溫度，以及深受消費者信賴與喜愛的生活圈與商業平台，在經濟不景氣下強化商圈的品牌力與曝光度，結合商圈附近學校，讓更多人看見商圈、進而消費。

文山高中校長陳建民說，感謝各校校長信任與支持，今天才能完成四級學校與文山特區商圈永續發展協會合作，雙方共好共榮，才能將學生安全防護網從學校延伸至鄰近商圈。

此外，商圈推行「自己人折扣」活動，舉凡簽約學校的教職員工生、家長、親友與志工朋友，只要加入指定的Line官方帳號或社群，消費時出示手機畫面，即可享有消費折扣。簽約學校若辦校慶、路跑等大型活動，可以邀請商家贊助獎勵品或參與活動。

高雄市文山特區36間商家發起在地結盟，涵蓋正修科技大學、鳳山商工、陽明國中、青年國中、文德國小與文華國小等7所學校，圖／高市教育局提供
高雄市文山特區36間商家發起在地結盟，涵蓋正修科技大學、鳳山商工、陽明國中、青年國中、文德國小與文華國小等7所學校，圖／高市教育局提供
高雄市文山高中校長陳建民（右）與文山商圈協會理事長謝宏達（左）攜手合作，共有36間商家加入聯盟，店門口會張貼兩人手上展示的「安心店家」標誌。圖／高市教育局提供
高雄市文山高中校長陳建民（右）與文山商圈協會理事長謝宏達（左）攜手合作，共有36間商家加入聯盟，店門口會張貼兩人手上展示的「安心店家」標誌。圖／高市教育局提供

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