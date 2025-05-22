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IT聯手遊艇 全球首艘淨零船「保利馬1號」高雄下水

中央社／ 高雄22日電
高雄市長陳其邁22日出席「保利馬1號」(Porrima P111 )下水典禮，肯定該船為全球首艘淨零碳排船舶，展現臺灣在永續與綠色科技領域的領先實力。照片／高市府提供
高雄市長陳其邁22日出席「保利馬1號」(Porrima P111 )下水典禮，肯定該船為全球首艘淨零碳排船舶，展現臺灣在永續與綠色科技領域的領先實力。照片／高市府提供

全球首艘淨零碳排船舶「保利馬1號」（Porrima P111）今天舉辦下水典禮，高雄市長陳其邁說，這艘船展現台灣在永續與綠色科技領域的領先實力。

保利馬公司今天在高雄興達港舉行下水典禮，陳其邁與外交部長林佳龍、帛琉共和國總統惠恕仁、保利馬公司創辦人施振榮等人一起參與命名揭牌及致贈船模儀式，見證台灣海洋永續重要里程碑。

陳其邁致詞時表示，「保利馬1號」由台灣供應鏈廠商全力打造，為全球首艘淨零碳排船舶，未來將於帛琉貝里琉投入高端潛水與生態旅遊服務，這不僅展現台灣在淨零轉型產業的強大實力，也代表旅遊發展邁向結合科技與環保新趨勢，具有高度指標意義。

陳其邁表示，今日選擇在高雄興達港進行下水作業，並與嘉信遊艇攜手合作，是台灣遊艇與IT產業強強聯手結合，也將帶動未來淨零碳排、船舶發展新趨勢，更進一步帶動高雄未來淨零船舶在全球領先地位，同時創造更多就業機會與產值。

「保利馬不僅是高雄的驕傲，也是台灣與帛琉攜手邁向淨零願景的象徵」，陳其邁指出，保利馬是未來產業發展重要象徵，這艘由台灣頂尖IT技術整合打造的船舶，無需傳統造船廠模式，展現創新製造理念，與電動車產業相似，核心價值不僅在於產品，更在於背後龐大研發能量與科技應用。

陳其邁盛讚帛琉擁有世界最美夕陽與最壯麗潛水景點，帛琉也是對台灣最友善國家之一，每次造訪都有如回到家一般親切；他並強調，高雄市與帛琉首都為姐妹市，兩地情誼深厚，今日特別歡迎來自帛琉的朋友來到高雄共襄盛舉，相信造訪帛琉的國人不僅會愛上當地風光，更將樂於投資帛琉，共創雙贏發展。

保利馬公司說明，台灣正在推動榮邦計畫，在財團法人國際合作發展基金會居間協助下，保利馬也將參與在帛琉啟動的榮邦計畫，未來將聚焦零碳排船與新能源領域合作，並進一步在帛琉推動高端永續旅遊。

馬公 陳其邁 帛琉

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