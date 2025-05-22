早療補助盼比照雙北放寬至18歲 屏東57名發展遲緩兒家長陳情

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙北等縣市，補助年齡延至18歲，建議縣府比照辦理。社會處長劉美淑說，明年增編360萬元預算，弱勢戶補助到18歲。

屏東縣議會今社會處、勞青處、民政處、政風處業務報告與質詢。梁育慈說，她日前收到57名發展遲緩兒童家長連署陳情，反映屏東的早療補助僅限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育兒童無法受惠，家庭負擔很沉重，尤其對於同時面對多重障礙弱勢家庭而言，更需穩定、多元的醫療與復健資源。

梁育慈說，目前制度，屏東縣早療補助資格落後多數縣市，台北市、新北市、桃園市、新竹縣與高雄市等地，已將補助年齡延長至18歲，台中市及彰化縣延長至12歲，屏東財政雖然較緊縮，但關鍵弱勢福利政策不容忽視。

屏東縣112年度早療補助服務人次1561人，去年度增加至2060人，梁育慈說，若補助資格延長至18歲，約可讓約600名發展遲緩兒童受益，縣府提供實質補助能有效減輕家庭負擔，讓早療資源更完善普及。

「慢飛天使只是比一般孩子發展慢一些，若能持續接受療育訓練，仍有機會迎頭趕上。」梁育慈強調，目前補助僅止於學齡前，不足以因應實際需求。