快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

早療補助盼比照雙北放寬至18歲 屏東57名發展遲緩兒家長陳情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，建議縣府比照辦理。圖／屏東縣議員梁育慈提供
屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，建議縣府比照辦理。圖／屏東縣議員梁育慈提供

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙北等縣市，補助年齡延至18歲，建議縣府比照辦理。社會處長劉美淑說，明年增編360萬元預算，弱勢戶補助到18歲。

屏東縣議會今社會處、勞青處、民政處、政風處業務報告與質詢。梁育慈說，她日前收到57名發展遲緩兒童家長連署陳情，反映屏東的早療補助僅限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育兒童無法受惠，家庭負擔很沉重，尤其對於同時面對多重障礙弱勢家庭而言，更需穩定、多元的醫療與復健資源。

梁育慈說，目前制度，屏東縣早療補助資格落後多數縣市，台北市、新北市、桃園市、新竹縣與高雄市等地，已將補助年齡延長至18歲，台中市及彰化縣延長至12歲，屏東財政雖然較緊縮，但關鍵弱勢福利政策不容忽視。

屏東縣112年度早療補助服務人次1561人，去年度增加至2060人，梁育慈說，若補助資格延長至18歲，約可讓約600名發展遲緩兒童受益，縣府提供實質補助能有效減輕家庭負擔，讓早療資源更完善普及。

「慢飛天使只是比一般孩子發展慢一些，若能持續接受療育訓練，仍有機會迎頭趕上。」梁育慈強調，目前補助僅止於學齡前，不足以因應實際需求。

社會處長劉美淑說，針對早期療育補助，明年會增編360萬預算，放寬針對低收每月補助6000元、中低收每月補助4000元。早期療育代表療育效果在早期效果顯著，6歲後會逐步下降，對於6歲到18歲療育需求補助，已和縣長報告，也會增編到明年度預算，希望議會可以支持。

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，建議縣府比照辦理。圖／屏東縣議員梁育慈提供
屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，建議縣府比照辦理。圖／屏東縣議員梁育慈提供

發展遲緩兒 屏東縣

延伸閱讀

中央補助款屏東刪52.5億最多 周春米：始作俑者就是立院

打造屏東宜居宜業希望城市 縣長周春米：5大核心全面啟動

高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

屏東女大生機車闖紅燈自摔 滑行撞死自行車老翁

相關新聞

墾丁大街出現神秘幾何圖案 民眾：這條路也太繽紛！

屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，除了將外側車道改為標線型人行道，也考量商家有裝卸貨與民宿接送需求，因此在綠...

高雄文山特區商圈攜手7校締盟 可享「自己人折扣」

高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」，學生在校外若遇緊急危難，可以憑藉店門口的「安心店家」...

早療補助盼比照雙北放寬至18歲 屏東57名發展遲緩兒家長陳情

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙北等...

金門高中校友夫妻出身清寒 事業有成捐百萬設獎助學金

金門高中69級校友廖志耀與71級校友李玉綢夫婦，畢業後赴台打拚超過40年，事業有成不忘母校與鄉里，今天在同學李有忠校友的...

高雄海岸意外多「未智慧監控」 議員：人力巡查效率低

高雄市各區海灘近年屢傳溺水溺斃意外，近3年已發生60起溺水事件，中央已羅列25處全市危險海域，尤其旗津海灘每逢暑假常有憾...

高雄遊艇碼頭「無汽油加油站」 船主自行提油桶嘆不便

高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油設備遭質疑不到位；常見的40呎遊艇採舷外機，靠汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。