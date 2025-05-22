快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

改善台鐵左營站前積淹水 側溝將整建年底前完工

中央社／ 高雄22日電

台鐵左營站前因側溝老舊、結構不佳，常因強降雨造成機車道積淹水；高市府水利局今天表示，將進行改善工程，加速排水效率，預計近期開工，12月底前完工。

水利局今天發布新聞稿說明，車站前側溝長約170公尺，此次工程將排水斷面加大至1.5公尺、高1.2公尺，並於東門路口採長40公尺、寬1.2公尺、高1.2公尺過路段匯入翠華路中箱涵。

水利局指出，隨著側溝加大將同步調整機車道路面高程，可加速排水效率，降低積淹水風險；已籌措新台幣1600萬元並完成發包，近期開工，預計12月底前完工。

水利局表示，施工期間將取消車站前汽機車停車格及YouBike租用站點，通勤市民可提前利用新莊一路側停車空間及鄰近YouBike站點。

此外，施工中機車道將布設臨時交通維持措施，開放部分行車空間通行，提醒市民減速慢行，並多利用周邊替代道路。

車道 水利局

延伸閱讀

獨／高市沿海路機車道才釀1死7傷又出事 護欄勾衣騎士摔倒顱內出血

水淹土石滾...北海岸護岸災後修復完工 迎接汛期

告別「死亡閃電彎」！新北大橋機車道改善提前完工通車

高雄幸福川變黑發臭 居民憂偷排廢水 水利局說話了

相關新聞

墾丁大街出現神秘幾何圖案 民眾：這條路也太繽紛！

屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，除了將外側車道改為標線型人行道，也考量商家有裝卸貨與民宿接送需求，因此在綠...

高雄文山特區商圈攜手7校締盟 可享「自己人折扣」

高雄市文山特區商圈永續發展協會與在地7校今天簽訂「共好共榮協議書」，學生在校外若遇緊急危難，可以憑藉店門口的「安心店家」...

早療補助盼比照雙北放寬至18歲 屏東57名發展遲緩兒家長陳情

屏東縣早期療育補助僅限6歲以下，縣議員梁育慈收到57名遲緩兒童家長連署陳情，早療補助擴大到18歲，梁育慈說，高雄、雙北等...

金門高中校友夫妻出身清寒 事業有成捐百萬設獎助學金

金門高中69級校友廖志耀與71級校友李玉綢夫婦，畢業後赴台打拚超過40年，事業有成不忘母校與鄉里，今天在同學李有忠校友的...

高雄海岸意外多「未智慧監控」 議員：人力巡查效率低

高雄市各區海灘近年屢傳溺水溺斃意外，近3年已發生60起溺水事件，中央已羅列25處全市危險海域，尤其旗津海灘每逢暑假常有憾...

高雄遊艇碼頭「無汽油加油站」 船主自行提油桶嘆不便

高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油設備遭質疑不到位；常見的40呎遊艇採舷外機，靠汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。