金門高中校友夫妻出身清寒 事業有成捐百萬設獎助學金

金門高中69級校友廖志耀與71級校友李玉綢夫婦，畢業後赴台打拚超過40年，事業有成不忘母校與鄉里，今天在同學李有忠校友的協助，捐贈新台幣100萬元設立「廖志耀李玉綢校友勵學獎助學金」，盼協助金門高中清寒學生安心就學，該善舉在校內師生間廣獲肯定，校方亦表達誠摯感謝。

目前擔任阜欣貿易股份有限公司總經理與財務經理的廖志耀與李玉綢伉儷，分別來自烈嶼后井村與金城前水頭，出身農村、家境清寒，學生時期深知求學艱辛。兩人從金門高中畢業後前往台灣升學，靠著「吃苦當吃補」的信念與胼手胝足的努力，在新北市板橋創立機械電機設備進出口貿易公司——阜欣貿易股份有限公司，現分別擔任總經理與財務經理。儘管旅台多年，兩人始終心繫故鄉教育發展，持續投入公益事業。

據了解，早在6年前，兩人便將兒子為他們慶祝「珍珠婚」的旅遊費用約30萬元，轉捐金門家扶中心作為興建「扶幼館」基金，當時即廣受鄉親讚許。此次除了捐贈百萬元設立金中獎助學金外，也到廖志耀幼時的母校卓環國小捐贈30萬元設立清寒獎助學金，希望將善的力量長久延續。

這筆金中獎助學金將每學年頒發一次，預計選拔20名品行優良且符合資格的學生，每人可獲得新台幣5千元，作為學習補助與精神鼓舞，兩人期盼，藉由此舉播下「善的種子」，鼓勵學生堅持夢想、勇敢向前。

教育是一盞明燈，照亮學子前行的道路。金門高中校長許自佑對兩位校友的善舉深表感謝，強調校方將妥善規劃運用善款，確保獎助學金發揮最大效益，符合捐贈者初衷。相關申請辦法與細節目前正研擬中，將於日後正式公告，鼓勵符合資格的學生踴躍申請。