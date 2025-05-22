高雄海岸意外多「未智慧監控」 議員：人力巡查效率低

高雄市各區海灘近年屢傳溺水溺斃意外，近3年已發生60起溺水事件，中央已羅列25處全市危險海域，尤其旗津海灘每逢暑假常有憾事發生，高市府去年爭取175萬經費增加岸邊巡查人力，市議員質疑台南早已爭取千萬經費，建置智慧海灘系統，透過AI技術精準偵測溺水意外，高雄卻仍維持傳統方式，相當被動且不智能。

高雄市海岸線總長達94.68公里，全市10個行政區緊鄰海岸，較具代表性的海灘包括旗津海水浴場、蚵仔寮沙灘和林園海洋濕地公園，消防局過去曾與中央聯合會勘，整理出「高雄市海岸、港區、海堤危險水域一覽表」共25處，包括西子灣海水浴場外海域、柴山海岸、中芸漁港內海灘海岸、高雄港區、左營軍港等。

經高市消防局統計，高雄市2022年至今年4月，共發生38件海邊溺水事件，其中31件溺斃、7件獲救，彌陀、茄萣、梓官為前3名事發區，而旗津區海岸救援工作自2022年起已由海巡署第五岸巡總隊負責，2022年至今發生22件溺水，當中12件為溺斃，溺水原因包括輕生、戲水、垂釣、失足和原因不明的浮屍等。

高雄市去年配合中央海委會提出「旗津海域安全維護計畫」，斥資175萬改善旗津3.3公里海岸線水域遊憩、降低水域危安事故發生率，主要在場域建置多面告示牌、增加實際巡查人力等。市議員黃文益表示，增加巡查人力的做法相當耗時費力，也不「智慧」，消防局在溺水案件的搶救SOP也是要等到接獲通報後才能啟動，相當被動。

黃文益提到，全台各縣市陸續建置智慧海灘（Smart Beach）系統，結合人工智慧、大數據、物聯網和自動監測技術，透過攝影機、雷達、空拍機，主動監控海域安全、海灘環境、人流水質、危害生物、天氣變化等，甚至偵測遊客是否超越警戒線、是否有潛在溺水可能，而台南早已向中央爭取第二期計台南市智慧海灕規劃經費達1400萬。

台南市府去年11月在安平觀夕平台海灘舉辦智慧海灘成果發表會，透過成功大學研發的「海域智慧防溺AI偵監系統」，由光學攝影機和智慧演算法，辨識出海邊民眾異常揮救、逾時下沉或超越警戒線，主動告知現場救生員，同時海灘上的電子顯示看板能提供當天浪高、流速、海風、海溫、潮位等資訊，民眾能即時掌握海況、瞭解風險。

黃文益說，反觀高市府僅爭取175萬靠「人力徒步巡查」，台南智慧海灘系統能透過大型面板即時提供救生員資訊，外國如澳洲、以色列、美國、西班牙均有相關建置系統，高市府應借鏡國際間AI智慧海灘管理系統經驗，儘速在高雄海域建置。