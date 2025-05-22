快訊

114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答「熱議話題全公開」 助你上榜心儀科系

日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄海岸意外多「未智慧監控」 議員：人力巡查效率低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市旗津海岸近年常發生溺水、溺斃意外。記者宋原彰／翻攝
高雄市旗津海岸近年常發生溺水、溺斃意外。記者宋原彰／翻攝

高雄市各區海灘近年屢傳溺水溺斃意外，近3年已發生60起溺水事件，中央已羅列25處全市危險海域，尤其旗津海灘每逢暑假常有憾事發生，高市府去年爭取175萬經費增加岸邊巡查人力，市議員質疑台南早已爭取千萬經費，建置智慧海灘系統，透過AI技術精準偵測溺水意外，高雄卻仍維持傳統方式，相當被動且不智能。

高雄市海岸線總長達94.68公里，全市10個行政區緊鄰海岸，較具代表性的海灘包括旗津海水浴場、蚵仔寮沙灘和林園海洋濕地公園，消防局過去曾與中央聯合會勘，整理出「高雄市海岸、港區、海堤危險水域一覽表」共25處，包括西子灣海水浴場外海域、柴山海岸、中芸漁港內海灘海岸、高雄港區、左營軍港等。

經高市消防局統計，高雄市2022年至今年4月，共發生38件海邊溺水事件，其中31件溺斃、7件獲救，彌陀、茄萣、梓官為前3名事發區，而旗津區海岸救援工作自2022年起已由海巡署第五岸巡總隊負責，2022年至今發生22件溺水，當中12件為溺斃，溺水原因包括輕生、戲水、垂釣、失足和原因不明的浮屍等。

高雄市去年配合中央海委會提出「旗津海域安全維護計畫」，斥資175萬改善旗津3.3公里海岸線水域遊憩、降低水域危安事故發生率，主要在場域建置多面告示牌、增加實際巡查人力等。市議員黃文益表示，增加巡查人力的做法相當耗時費力，也不「智慧」，消防局在溺水案件的搶救SOP也是要等到接獲通報後才能啟動，相當被動。

黃文益提到，全台各縣市陸續建置智慧海灘（Smart Beach）系統，結合人工智慧、大數據、物聯網和自動監測技術，透過攝影機、雷達、空拍機，主動監控海域安全、海灘環境、人流水質、危害生物、天氣變化等，甚至偵測遊客是否超越警戒線、是否有潛在溺水可能，而台南早已向中央爭取第二期計台南市智慧海灕規劃經費達1400萬。

台南市府去年11月在安平觀夕平台海灘舉辦智慧海灘成果發表會，透過成功大學研發的「海域智慧防溺AI偵監系統」，由光學攝影機和智慧演算法，辨識出海邊民眾異常揮救、逾時下沉或超越警戒線，主動告知現場救生員，同時海灘上的電子顯示看板能提供當天浪高、流速、海風、海溫、潮位等資訊，民眾能即時掌握海況、瞭解風險。

黃文益說，反觀高市府僅爭取175萬靠「人力徒步巡查」，台南智慧海灘系統能透過大型面板即時提供救生員資訊，外國如澳洲、以色列、美國、西班牙均有相關建置系統，高市府應借鏡國際間AI智慧海灘管理系統經驗，儘速在高雄海域建置。

市長陳其邁表示，目前智慧海灘系統多是建置在有人戲水的海灘，初判開發技術不難，近日會詢問台南市府相關技術的研發單位，優先在旗津海岸開始規劃設置。海洋局表示，5月14日已與觀光局至旗津海水浴場會勘，討論海灘監測區位及設備建置位置，初步規劃將在旗津救生站建置智慧系統，整體系統預定114年下半年度完成。

台南建置「海域智慧防溺AI偵監系統」將人工智慧技術應用於海域防溺監控，透過高精度的光學攝影機以及深度學習智慧演算法，辨識出在近岸海域的溺水呼救民眾。記者宋原彰／翻攝
台南建置「海域智慧防溺AI偵監系統」將人工智慧技術應用於海域防溺監控，透過高精度的光學攝影機以及深度學習智慧演算法，辨識出在近岸海域的溺水呼救民眾。記者宋原彰／翻攝
高雄15歲戴姓少年今年3月和2名友人到興達港附近海邊，戴男下水後卻失聯，警消搜尋3小時尋獲遺體。記者宋原彰／翻攝
高雄15歲戴姓少年今年3月和2名友人到興達港附近海邊，戴男下水後卻失聯，警消搜尋3小時尋獲遺體。記者宋原彰／翻攝

延伸閱讀

影／施振榮領軍打造零碳船 保利馬壹號今高雄下水

高雄補助款減逾51億 陳其邁：影響社福欲哭無目屎

總預算遭刪！高雄一般性補助款少52億 立委賴瑞隆：高雄人絕不接受

男生溺水女生奮力救起 「520」結婚登記守護對方一生

相關新聞

墾丁大街出現神秘幾何圖案 民眾：這條路也太繽紛！

屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，除了將外側車道改為標線型人行道，也考量商家有裝卸貨與民宿接送需求，因此在綠...

金門高中校友夫妻出身清寒 事業有成捐百萬設獎助學金

金門高中69級校友廖志耀與71級校友李玉綢夫婦，畢業後赴台打拚超過40年，事業有成不忘母校與鄉里，今天在同學李有忠校友的...

高雄海岸意外多「未智慧監控」 議員：人力巡查效率低

高雄市各區海灘近年屢傳溺水溺斃意外，近3年已發生60起溺水事件，中央已羅列25處全市危險海域，尤其旗津海灘每逢暑假常有憾...

高雄遊艇碼頭「無汽油加油站」 船主自行提油桶嘆不便

高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油設備遭質疑不到位；常見的40呎遊艇採舷外機，靠汽...

高雄捷運苓雅聯合開發案動工 衝擊民眾停車

高雄捷運苓雅運動園區O9站聯合開發案啟動，輔仁停車場封閉施工，五塊厝地區停車一位難求，衍生停車亂象，交通局指已盤點鄰近停...

高雄澄清湖以東市有地規劃 民代建議可以開發但不能賣

高市府今組跨局處向議會說明澄清湖以東市有地管理與未來規畫，副議長曾俊傑強調，支持市有土地整體開發，但反對出售市有土地，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。