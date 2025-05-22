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墾丁大街出現神秘幾何圖案 民眾：這條路也太繽紛！

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供

屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，除了將外側車道改為標線型人行道，也考量商家有裝卸貨與民宿接送需求，因此在綠色人行道外畫設停車空間鋪面，淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形，讓民眾大呼「這條路也太繽紛了吧！」

為了改善墾丁大街的行人通行環境，縣府去年底推動此案，將原本雙向各兩車道配置，調整為雙向各一車道，並將外側車道重新規畫為標線型人行道。考量到晚上逛大街人潮眾多，單一方向每小時最多3200到4600人次，因此人行道的寬度至少要3公尺。

不過因考量墾丁大街商家有裝卸貨與民宿接送需求，縣府向中央申請臨時停車空間試辦計畫，並設計「路邊停車帶標線」，以綠色帶狀搭配淺藍、深藍與黃色共3色的幾何圖形，並搭配停車告示牌面（臨停限時20分鐘且晚上5時11時禁止停車），顯示該空間具備臨時停車及人行空間功能，讓用路人快速辨識。

不過繽紛的色彩及獨特的幾何圖形，讓民眾搞不清楚到底是什麼功用，只覺得「看不懂」、「這條路顏色飽和度也太高吧！」

縣府表示，如此設計是希望白天能讓車輛有地方臨停，不會擠占行人空間；夜間車輛一律不得停放，還給行人行走空間，提升行人安全，也讓墾丁大街成為友善步行空間。

屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「墾丁大街人行環境改善規畫案」，以淺藍、深藍、黃色共3色的幾何圖形畫設停車空間鋪面。圖／縣府提供

墾丁

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