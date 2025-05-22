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高雄遊艇碼頭「無汽油加油站」 船主自行提油桶嘆不便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供加柴油，船方需自行提油桶至市區買油，危急時甚至要拖吊遊艇至市區加油。記者宋原彰／翻攝
高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供加柴油，船方需自行提油桶至市區買油，危急時甚至要拖吊遊艇至市區加油。記者宋原彰／翻攝

高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油設備遭質疑不到位；常見的40呎遊艇採舷外機，靠汽油驅動，但鄰近高雄港碼頭的旗后、中洲漁船站僅提供柴油，船方需自行提油桶至市區買油，危急時甚至要拖吊遊艇至市區加油，市議員簡煥宗質疑服務不到位、海洋觀光產能打折扣。

高雄目前3座公有遊艇碼頭分別為興達港、鼓山漁港、第三船渠遊艇碼頭，提供79個停泊位，民營遊艇碼頭則是亞灣、嘉信22號、愛河灣亞果遊艇碼頭，提供142個停泊位，公有碼頭大致滿泊，民營碼頭使用率近7成；而各碼頭是使用港區的加油站加油，常見的40呎遊艇採用舷外機系統，主要靠「汽油」驅動，但加油站卻無法提供汽油。

高雄港區有4座漁船加油站，為前鎮漁船站、中洲漁船站、旗后漁船站、小港臨海新村漁船站，均提供甲種動力用油，即柴油機使用的柴油；一般中大型遊艇是柴油引擎，可至離碼頭最近的旗津中洲、旗后漁港加油，但小型遊艇多半是舷外機、使用汽油，高雄港無汽油加油站，船主均採提桶購油，自行運回船上加油。

而其餘漁港區也設有4 座漁船加油站，為興達港漁船站、彌陀漁船站、蚵子寮漁船、中芸漁船站，僅興達港漁船站能提供甲種動力油和92無鉛汽油。市議員簡煥宗表示，使用遊艇的民眾無法在港區添購汽油，只能手持空筒至市區購買，若遊艇突發燃油用罄，需將遊艇拖吊、載至市區，且該加油站還要有足夠空間能駛入大型遊艇。

「高雄港漁船加油站無法增售汽油，相當不便！」簡煥宗表示，民眾若使用拖吊器具將遊艇運至市區，費用動輒超過4萬，市府大力推廣遊艇產業，卻服務卻不到位，無汽油服務可能會使競爭力下降，海洋觀光政策打折扣，產值甚至會輸給安平漁港，希望市府能協助中油另尋適合的船舶加油站設置地點。

副市長羅達生表示，遊艇產業若要發展，加油站是必要設施，海洋局近日會做通盤檢討，尋找合適地點考量增設加油站。高市海洋局表示，持續與中油公司協調增設汽油站點，初步分析就市府權管場域，中芸及蚵子寮漁港較有可能增設汽油站點，但相關法令及配套措施仍需進一步評估。

中油公司回應，全市漁船加油站是向高雄港務分公司租用陸地及碼頭設設置，油槽均為錐頂地上油槽，依法只能儲存柴油、無法儲存汽油，儲放汽油須挖設地下油槽，經評估港區條件、油罐車運補通行、地質條等因素，目前仍無合適場所，因此也無新設站規劃。

高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供加柴油，船方需自行提油桶至市區買油，危急時甚至要拖吊遊艇至市區加油。記者宋原彰／翻攝
高雄作為台灣遊艇產業重鎮，遊艇產業產值約占全台8成，但港區遊艇碼頭的加油站僅提供加柴油，船方需自行提油桶至市區買油，危急時甚至要拖吊遊艇至市區加油。記者宋原彰／翻攝

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