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高雄捷運苓雅聯合開發案動工 衝擊民眾停車

聯合報／ 記者宋原彰吳淑玲／連線報導
捷運苓雅運動園區O9站聯合開發案啟動，最先動工的輔仁停車場基地封閉後，周邊停車壓力劇增。記者宋原彰／攝影
捷運苓雅運動園區O9站聯合開發案啟動，最先動工的輔仁停車場基地封閉後，周邊停車壓力劇增。記者宋原彰／攝影

高雄捷運苓雅運動園區O9站聯合開發案啟動，輔仁停車場封閉施工，五塊厝地區停車一位難求，衍生停車亂象，交通局指已盤點鄰近停車場提高服務量能；另台南善化因南科人口快速成長導致車位不足，議員爭取興建立體停車場，市府指已在LM陽光電城建立體停車場，可停300輛車。

高捷O9站聯開案最先動工、占地1573坪的A基地，將投入65億元規畫智慧住宅及商業設施，但基地前身是停車場，施工後，原先提供周邊住戶及運動民眾的67格汽機車位全數取消，造成區域停車壓力驟增。

一名常到籃球場運動的市民說，現在只能在巷弄找車位，而周邊停車收費不一，計次車位停6小時收30元，計時車位則每小時收30元。

永康里長蔡長志說，輔仁停車場封閉後，五塊厝住戶和遊客怨聲載道，有停車場排隊200多號，建議利用四維羽球館旁的閒置空地建立體停車場，化解停車壓力。

高市交通局表示，已盤點鄰近公、民營停車場服務量能，目前運發局會在羽球館北側增設94格停車格，中正運動場增設92格汽車格。

台南善化人口成長快，副議長林志展昨質詢表示，善化區住商強度攀升，停車需求與日俱增，若善化派出所能遷移，與善化圖書館、衛生所共同興建大樓，原基地可興建多目標立體停車場。

南市交通局表示，市府已在LM陽光電城興建多目標立體停車場，預計明年上半年完工。

高雄市 高捷 台南 停車位

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