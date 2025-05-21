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總預算遭刪！高雄一般性補助款少52億 立委賴瑞隆：高雄人絕不接受

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆。郭韋綺／翻攝
民進黨立委賴瑞隆。郭韋綺／翻攝

總預算遭凍刪後，行政院削減各縣市一般性補助款，高雄減少近52億元。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白挾國會多數亂刪總預算，不但使高雄損失52億預算，財劃法修惡也使高雄減少229億元，高雄人絕不接受，一定爭回原有預算。

賴瑞隆指出，行政院114年度總預算案遭刪，依法將今年一般性補助款共2501億元中636億元列為未分配數，各縣市皆按比率遭刪減中央補助款，高雄從190億減至138億，少了52億元，其中教育經費減少11.34億，社福經費減少23.58億，基本設施經費減少16.33億。

賴瑞隆點名國民黨中央智庫執行長兼高雄市黨部主委柯志恩，不但沒有「成為國民黨的良心」，為她聲稱所愛的高雄市民捍衛權益，反倒配合國民黨投票、推出惡法及預算案。

賴瑞隆說，總預算案遭刪已讓高雄少掉52億，財劃法修正案從中央掏空3753億，未來將再減少69%地方補助，高雄將大減474億，即使因修法增加245億，最後仍實質減229億，高雄堪稱全台最大輸家。

他將向行政院請命，要求中央在「總預算案釋憲案」結果出爐前，應該重新調整未分配機制，給予中南部及偏鄉更多支持。

賴瑞隆 總預算 國民黨

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