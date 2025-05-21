聽新聞
0:00 / 0:00
總預算遭刪！高雄一般性補助款少52億 立委賴瑞隆：高雄人絕不接受
總預算遭凍刪後，行政院削減各縣市一般性補助款，高雄減少近52億元。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白挾國會多數亂刪總預算，不但使高雄損失52億預算，財劃法修惡也使高雄減少229億元，高雄人絕不接受，一定爭回原有預算。
賴瑞隆指出，行政院114年度總預算案遭刪，依法將今年一般性補助款共2501億元中636億元列為未分配數，各縣市皆按比率遭刪減中央補助款，高雄從190億減至138億，少了52億元，其中教育經費減少11.34億，社福經費減少23.58億，基本設施經費減少16.33億。
賴瑞隆點名國民黨中央智庫執行長兼高雄市黨部主委柯志恩，不但沒有「成為國民黨的良心」，為她聲稱所愛的高雄市民捍衛權益，反倒配合國民黨投票、推出惡法及預算案。
賴瑞隆說，總預算案遭刪已讓高雄少掉52億，財劃法修正案從中央掏空3753億，未來將再減少69%地方補助，高雄將大減474億，即使因修法增加245億，最後仍實質減229億，高雄堪稱全台最大輸家。
他將向行政院請命，要求中央在「總預算案釋憲案」結果出爐前，應該重新調整未分配機制，給予中南部及偏鄉更多支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言