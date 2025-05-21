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中央削減地方補助款 立委柯志恩：冗官肥貓利益比老百姓權益重要？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

行政院削減地方政府一般性補助款，高雄市原核定190億元，減少近52億元，只剩138億元，減幅達27%。國民黨立委柯志恩表示，立法院決議通刪，是要政府調整浮編等不必要支出，沒想到行政院如此蠻橫，不瘦自己的身，卻砍地方補助，難道冗官肥貓利益，比老百姓的權益更重要？

柯志恩指出，國民黨通過財劃法修正版本，明定一般性補助不得刪減，行政院卻趁新財劃法未實施前，偷襲地方政府，曲解立法院通刪表決意涵，大砍應給民眾的社福、教育等一般性補助。

柯志恩說，美國總統川普上台，為國家財政健全，刪自己行政部門預算瘦身，在野黨也希望行政部門改革國家財政負擔，減少不必要開支。然而，卓揆始終沒有回應訴求，在野黨才會在總預算表決，做出通刪3%、636億元決議，況且刪減後預算仍是史上最高。

柯志恩說，高雄綠營民代不但沒有譴責行政院的行為，竟要在野黨委員說明為何行政院要砍地方的補助，到底藍白是執政黨，還是民進黨是執政黨？

民進黨立委邱議瑩甚至說「高雄市的立委沒有反對任何中央總預算，所以行政院要砍補助，就去砍藍白委員的縣市補助」這不就落實民進黨把補助當籌碼，聽話有糖吃，不聽話就刪補助。

柯說，高雄綠營民代不跟市民站在一起譴責行政院，反而要在野黨出來道歉、說明，尤其邱議瑩支持行政院懲罰藍白縣市的說法，不但高雄人無法接受，全國所有縣市的民眾也都無法接受。

行政院 藍白 柯志恩

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