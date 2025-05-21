高雄澄清湖以東市有地規劃 民代建議可以開發但不能賣
高市府今組跨局處向議會說明澄清湖以東市有地管理與未來規畫，副議長曾俊傑強調，支持市有土地整體開發，但反對出售市有土地，建議市府朝地上權使用進行開發，避免圖利之嫌。
澄清湖以東開發案涵蓋捷運黃線Y3都市計畫變更、鳥松區長庚段及山水段土地利用及運動休閒園區，今天都發局、運發局、捷運局、工務局、民政局及財政局等6個市府單位，對澄清湖以東市有地土管理與規畫做整體說明。
曾俊傑表示，樂見區域周遭土地的整體開發，大家可以充分討論，但絕不能出售任何一筆市有地，每筆市有土地都要珍惜，一再出售市有地，市民會有意見，因為開發區內有私人土地，雖不知地主是誰，但避免有圖利之嫌。
他舉大順路、博愛路龍華國小開發案為例，當時時空背景雖不同，但規畫使用地上權70年，市府沒有賣出土地，卻保有土地、租金及不動產，對城市、對市府、對市民都有利。
關於澄清湖以東市有土地未來開發，曾俊傑建議市府朝地上權使用進行整體開發「市有土地不要再賣了」。 對此都發局澄清，忠義路東側、中正路西側等住宅市有地將以公辦重劃開發公共設施。
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