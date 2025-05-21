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高市澄清湖以東市有地 都發局擬納公辦重劃

中央社／ 高雄21日電

高市府今天向議會說明澄清湖以東市有土地管理及未來規劃，副議長曾俊傑表示支持市有土地整體開發，但反對出售市有土地，避免圖利。市府都發局表示，研議納入公辦重劃，以善盡開發公共設施。

曾俊傑在今天說明會上表示，樂見區域土地的整體開發，可以充分討論，但絕不能出售任何一筆市有地。他說，每一筆市有土地都要珍惜，一再出售市有地，市民會有意見，因為開發區內有私人土地，雖不知地主是誰，但要避免圖利之嫌。

他並舉大順路、博愛路的龍華國小開發案為例，指當時的時空背景雖不同，但規劃使用地上權70年，市府沒有賣出土地，卻保有土地、租金及不動產，對城市、對市府、對市民都有利。

對於澄清湖以東市有土地未來開發，曾俊傑建議市府朝地上權使用進行整體開發。高雄市都發局表示，針對澄清湖附近忠義路東側、中正路西側，住宅區塊內市有土地，建議納入整體開發公辦重劃，以善盡開發公共設施，充分利用市有地。

澄清湖 曾俊傑 地上權

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