打造屏東宜居宜業希望城市 縣長周春米：5大核心全面啟動
屏東縣長周春米今21日在議會施政總報告，提出施政藍圖，聚焦「科技新產業」、「韌性興城市」、「創新心照顧」、「宜居欣生活」、「太空星未來」五大核心，周春米展現法政專業背景與女性首長細膩與堅毅，全面開啟屏東邁向希望城市關鍵篇章。
周春米說，縣府攜手國科會、台積電與供應鏈夥伴，推動半導體產業進駐屏科，正式加入南台灣半導體S廊帶，成為科技產業新樞紐。園區位處高鐵特定區，具交通便捷、腹地完整優勢，周邊重大建設包括屏科實中、國際棒球場、社會住宅及醫療機構同步推進，結合產學合作與青年政策，打造高競爭力、宜居宜業科技城。
「打造屏東成為更具韌性希望城市！」周春米說，面對極端氣候，屏東打造防災韌性城市，推動多項治水與公共設施，包括抽水站汰舊換新、滯洪池生態公園、區域排水改善，有效降低水患風險。提升自來水普及率、供電穩定性、養殖區海水供水系統與漁港改善，結合淨零碳排目標，推動森林碳匯示範區、家戶廚餘機補助等環保措施。
社會福利，持續擴充公共托育資源，預計2028年前建置31家公共托育機構，收托人數超過1000人，宣導兒童遊戲權。兒童節「包圍縣府孩子作主」吸引逾2萬親子參與，展現縣府與家庭共育理念。校園硬體升級同步，涵蓋校舍整建、老舊廁所與操場改善。首創無障礙露營車、推動護理加薪，擴大全齡友善，包含失智照護、高齡友善藥局，實現全人照顧。
交通建設方面，推動麟洛交流道聯外道路等8條重要道路改善工程，改善墾丁大街人行空間與萬倉街鐵道下方場域活化，預計7月全段開放。
文化建設啟動九如巴轆公園、新埤休閒公園、萬丹森林公園等大型綠地場域及旗艦圖書館、客家總圖、潮青圖書館、恆春文化中心劇場等文化基礎設施，強化原民與客庄產業、救災體系與智慧交通，提升整體城市宜居性。
周春米說，歷經2年場址評估，國科會宣布全國首座國家火箭發射場選址滿州鄉九棚村，象徵屏東我國太空科技發展基地。縣府與中央密切協作，完成民意溝通與連署支持，積極協助更新地籍資料、升級交通、水電、醫療等基礎建設，規畫打造「太空村」，結合火箭觀光與生態旅遊，發展太空產業鏈，讓屏東接軌國際、邁向星際新未來。
周春米強調，打造具韌性、創新與永續希望城市，是縣府團隊責無旁貸使命，屏東地處南北狹長，縣府團隊整合中央與地方資源，持續推動大型交通建設、自來水普及、社會住宅、共融公園、圖書館等民生政策，攜手警政、消防、環保等單位共同努力，讓縣民安心過生活。
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