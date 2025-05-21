高雄港引進大陸製龍門吊車 港務公司：依規定申請

高雄港有風電業者近日引進中國製的港口龍門吊車，引起資安疑慮。台灣港務公司說明，國內無此超大型設備的製造商，業者依規定申請進口且經主管機關核准放行，設備上無任何中國製晶片、通訊設備或資訊系統。

媒體報導，高雄港洲際一期A6-B土地正在興建水下基礎廠房，1500公噸軌道式龍門吊車（天車）設施昨天運抵高雄港，但設施為中國製引發資安疑慮。

高雄港務公司今天回應，洲鉅風電能源公司向港務公司簽署投資興建契約，此天車是組裝水下基礎的設備；據洲鉅公司說明，洲鉅考量國內無製造此類超大型天車廠商，因此申請自國外進口並經主管機關同意核准放行。

港務公司表示，經洽詢洲鉅公司，此天車上無任何中國製晶片、通訊設備或資訊系統，操作系統主要採用德國及台灣廠牌，均屬封閉系統，也沒有對外部網路連結，洲鉅並設有資安防護設備。

航港局則指出，為求慎重，航港局南部航務中心已訂於6月2日會同外部資安專家及港務公司等單位，再次針對此中國製設備進行資安查核。

航港局強調，未來每年將持續依規定會同港務公司等單位，辦理國際船舶及港口設施保全規範（ISPS）查核，並針對有中國製裝卸設備業者查核，針對有資安風險部分，也會對業者提出改善建議，並列為後續資安查核項目，以確保港口安全。

台灣基進黨高市議員張博洋說，目前台灣在某些關鍵設備上仍高度依賴中國製造，若未建立完整的替代供應鏈，一旦發生地緣政治衝突或突發事件，恐將對國家安全造成難以預料的影響。

「這不只是一台起重機的問題，而是整個供應鏈韌性與國安體質的警訊」，張博洋強調，這類大型起重設備雖屬民用設施，但在港口這類具高度戰略價值的場域中運作，無異於成為數據節點與情報通路的前哨站，呼籲中央與地方政府儘速展開全面盤點。