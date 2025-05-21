金門檢討「五一」陸客潮交通亂象 縣府啟動滾動修正機制

大陸「五一」長假大批陸客湧入金門，觀光熱潮雖為當地帶來可觀的經濟效益，卻也伴隨交通壅塞、環境衛生與接待容量等多重壓力。為回應縣議會與各界關注，金門縣政府昨日召開「因應大陸長假旅遊熱潮檢討與整備座談會」，縣長陳福海責成觀光處提早部署，盼透過跨機關合作，全面提升觀光接待品質與環境整備量能。

此次會議由縣府參議陳祥麟主持，邀集縣府產業發展處、綜合發展處、金門縣港務處、公共車船管理處、文化局、警察局、環保局、金城鎮公所、金門酒廠、浯江輪渡公司及交通部所屬金門監理站等單位共同參與，展現整合資源、即時應變的決心。

陳祥麟表示，面對兩岸交流逐步恢復，金門成為陸客旅遊熱點，縣府除歡迎觀光人潮，也必須正視隨之而來的管理挑戰。他強調，縣府將依循「導正亂象，維護交通秩序；適切執法，取締勸導併行」原則，從交通指引、衛生維護到旅客資訊與行銷宣導全面檢討。

座談會中，各單位依據五一假期實際情況提出觀察與建議，港務處與浯江公司表示，將研議增加航班、提升訂票與取票效率；公共車船管理處則鼓勵旅客使用悠遊卡搭配「台灣好行」享票價優惠；金門監理站預計製作宣導短片，強調微型電動二輪車的騎乘規範；縣警局也提出針對重點路口強化交通疏導與人車管制措施。

環保局與各鄉鎮公所則將強化垃圾清運頻率、發放小型垃圾袋並推廣資源回收，同時建議透過「金門行動旅服系統」強化在地文化與歷史建築資訊曝光，並鼓勵業者運用小紅書、公眾平台行銷，提升整體觀光吸引力。

觀光處長許績鑫指出，此次座談是因應五一假期結束後，在第一時間進行問題檢討與改善討論，展現縣府即時應變與長遠規劃的決心。他也表示，觀光處將依據會議結論滾動式修正接待與整備計畫，並建構常態性跨單位協調平台，攜手推動金門觀光永續發展，迎接更多國內外旅客。