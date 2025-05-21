快訊

中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

高雄「型農培訓」招生 為留農青年增加競爭力

中央社／ 高雄21日電

高雄市農業局為高雄從農青年設計「型農培訓班」，今年課程圍繞「產銷布局、顧客開發、財務管理、經營策略」4大主題，即起至6月3日招生，為留農青年增加競爭力。

高雄市「型農培訓班」自民國102年起開辦至今，透過課程提供青年進修機會，也打造橫跨生產、加工與服務的農產業交流平台；今年結合青年留農常見痛點設計課程內容，邀請多領域業師授課。

農業局今天發布新聞稿表示，今年入門班課程圍繞「產銷布局、顧客開發、財務管理、經營策略」4大主題規劃，以策略規劃、農場經營及財務分析為基礎，搭配零售通路、批發市場、自產自銷、企業採購與農產加工等產銷實務內容。

實體課程結束後，還將透過3天觀摩參訪學習，實地觀摩農產業標竿案例的創新思維；今年培訓對象除針對實際從事一級作物生產的青農，也歡迎從事二級農產加工及三級農產品行銷、食農體驗服務的青年報名。

農業局長姚志旺說，通過遴選並完成課程，將成為高雄型農一員，有超過600名學長姐與同學作為從農路上最有力後盾，藉由充分經驗交流機會，彼此資源共享與生意往來，也有效降低成本、強化競爭力。

農業局指出，高雄市「型農培訓班」即日起至6月3日招生，歡迎年滿18至45歲設籍高雄的農產業青年踴躍報名，詳情可上高雄市農業局官網最新消息及「型農大聯盟」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

高雄市 青年 財務

延伸閱讀

中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元

帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

影／網傳高雄老翁憑空倒地被撞 警方還原車禍過程開罰

綠鬧內鬨？ 高雄湧言會發聲明「尚未決定支持特定市長人選」

相關新聞

屏東中央補助款減52億…議員憂影響社福 周春米：會影響

立法院刪除114年中央政府總預算，屏東縣府昨接獲行政院公文通知，114年度中央原核定屏東一般性補助款192億1183萬元...

高雄苓雅運動園區聯合開發關閉停車場 駕駛人哀「一位難求」

高雄市上月風光啟用的苓雅運動園區，將配合周邊籃球、羽球、游泳池和運動中心，打造市區新運動核心，而捷運苓雅運動園區O9站也...

蘭嶼垃圾倉儲恐跳票？島上垃圾山再現

環境部原定允諾經費全力支持在今年暑假前蓋蘭嶼「垃圾倉儲」計畫，因蘭嶼鄉公所遲遲提不出計畫，計畫恐跳票。議員促請縣府指導加...

中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192...

帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設...

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

高雄後勁溪出現巨大海鱸！33歲釣友謝宇豪與友人前往後勁溪出海口，鎖定鱸魚用假餌垂釣，意外釣起1尾重達30台斤、長達110...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。