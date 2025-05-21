高雄「型農培訓」招生 為留農青年增加競爭力

高雄市農業局為高雄從農青年設計「型農培訓班」，今年課程圍繞「產銷布局、顧客開發、財務管理、經營策略」4大主題，即起至6月3日招生，為留農青年增加競爭力。

高雄市「型農培訓班」自民國102年起開辦至今，透過課程提供青年進修機會，也打造橫跨生產、加工與服務的農產業交流平台；今年結合青年留農常見痛點設計課程內容，邀請多領域業師授課。

農業局今天發布新聞稿表示，今年入門班課程圍繞「產銷布局、顧客開發、財務管理、經營策略」4大主題規劃，以策略規劃、農場經營及財務分析為基礎，搭配零售通路、批發市場、自產自銷、企業採購與農產加工等產銷實務內容。

實體課程結束後，還將透過3天觀摩參訪學習，實地觀摩農產業標竿案例的創新思維；今年培訓對象除針對實際從事一級作物生產的青農，也歡迎從事二級農產加工及三級農產品行銷、食農體驗服務的青年報名。

農業局長姚志旺說，通過遴選並完成課程，將成為高雄型農一員，有超過600名學長姐與同學作為從農路上最有力後盾，藉由充分經驗交流機會，彼此資源共享與生意往來，也有效降低成本、強化競爭力。

農業局指出，高雄市「型農培訓班」即日起至6月3日招生，歡迎年滿18至45歲設籍高雄的農產業青年踴躍報名，詳情可上高雄市農業局官網最新消息及「型農大聯盟」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。