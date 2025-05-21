國家海洋日6月8日高雄登場 海洋戲劇結合演習深化永續

第六屆國家海洋日6月8日在高雄舉行，以「萬象海洋，永續共融」為主題，結合「海安12號演習」、開放雲林艦參觀及海洋戲劇展演等活動，深化永續海洋理念與展現守護海域能力。

國家海洋日今年以「安全」與「文化」為主軸，6月8日在高雄港第16、17號碼頭及高雄流行音樂中心海音館舉行；海洋委員會副主委吳美紅等人今天出席活動發布會並參與啟動儀式，現場由英倫幼兒園孩童以海洋舞蹈表演揭開序幕，氣氛熱鬧。

海委會表示，今年聯合國世界海洋日主題是「奇蹟：保護維繫我們生命的海洋」，海洋是這個世界上最偉大奇蹟，也是無窮無盡生命之源，應保護海洋永續，而台灣四面環海，今年國家海洋日呼應聯合國主題，活動當天將在碼頭舉行「海安12號演習」，展現海巡護衛主權與海域的決心，並由紙風車劇團在海音館帶來大型新創海洋戲劇「海洋幻想曲」，從歷史、文化、環境等多面向深化「永續海洋」理念。

吳美紅指出，近年中國以灰色地帶手段侵擾，或以軍機、艦、公務船、漁船等影響台灣周邊海域安全及海底電纜等關鍵基礎設施，對區域和平穩定形成重大挑戰，而海巡署與國防部及相關單位緊密合作，維持最高警戒，堅守崗位；這次國家海洋日結合演習，展現多項演練內容、設有海巡裝備陳展區及開放艦艇參觀，強化全民重視海域安全。