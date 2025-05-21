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屏東中央補助款減52億…議員憂影響社福 周春米：會影響

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今在議會定期會施政報告說明屏東縣一般性補助款中央刪減52億元，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益，周春米明確說，「會影響」。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米今在議會定期會施政報告說明屏東縣一般性補助款中央刪減52億元，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益，周春米明確說，「會影響」。記者劉星君／翻攝

立法院刪除114年中央政府總預算，屏東縣府昨接獲行政院公文通知，114年度中央原核定屏東一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6千元。縣長周春米今議會施政報告說明，議員憂社福，周春米說「會影響」，且屏東已10年未舉債，下半年若困境無法解決，恐要舉債。

屏東縣府表示，中央刪減52億4776萬6千元，對縣政推動造成壓力，縣府團隊已緊急研議因應措施，以穩定縣政。周春米說，雖然中央一般性補助款減少，但屏東的建設不能停，未來建設持續往前推動。

周春米今上午在議會定期會施政報告一開始就表達強烈憂心，跟議員說明此事件。施政報告結束後，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊第一線社福，包括生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益。

周春米明確答「會影響」，周春米說，縣府財政紀律算不錯，上半年支出應可以因應，但若困境沒解決，下半年會有很大問題，財稅局提出舉債，屏縣府10年未舉債。

周春米說，屏東縣自有財源不足，僅占總預算15%，大多仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款，一般性補助款主要支應正式人員薪資、法定社福支出、退輔、基本辦公事務等費用，等於是維持縣府運作的財源。

周春米說，縣府從2016年起採集中支付制度，雖然一般性補助款遭刪減，目前仍能確保法定社福支出、人事費用及廠商請款等各項支付，短期內不會有問題。

周春米說，昨接到公文後，她立即和行政院長卓榮泰、主計總處主計長通過電話，他們說明行政院困境，中央會竭盡所能和立院溝通。而為了維持縣政穩定，她要求各局處撙節開支，並持續和中央表達地方憂慮，希望重新討論更改分配比例，避免影響縣政推動及縣民權益。

面對補助款刪減挑戰，縣府團隊擬定三大因應，努力維持財政穩定與施政連續性：

1、加強向中央陳情與溝通爭取：積極向行政院反映屏東實際困境，爭取恢復補助款核定數及如期分配，地方財政需求與城鄉平衡發展原則。

2、優先支應法定義務與社福支出：審慎盤點財源分配，確保法定社福支出、人事經費及已發生權責等各項支付不受影響。

3、加強財務調度與開源節流：善用既有預算資源，嚴格控管非必要支出，強化財務彈性，以應對未來不確定風險。

屏東縣府強調，一般性補助款是縣府年度總預算中不可或缺財源，懇請對已核定且編列執行中補助款項，能維持原核定數分配執行，維持穩定、可預測財政支持，讓地方專注於施政推動與各項建設。

屏東縣長周春米今在議會定期會施政報告說明屏東縣一般性補助款中央刪減52億元，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益，周春米明確說，「會影響」。圖／取自屏東縣議會直播網站
屏東縣長周春米今在議會定期會施政報告說明屏東縣一般性補助款中央刪減52億元，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益，周春米明確說，「會影響」。圖／取自屏東縣議會直播網站

補助款 屏東縣 周春米

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