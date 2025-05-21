屏東中央補助款減52億…議員憂影響社福 周春米：會影響

立法院刪除114年中央政府總預算，屏東縣府昨接獲行政院公文通知，114年度中央原核定屏東一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6千元。縣長周春米今議會施政報告說明，議員憂社福，周春米說「會影響」，且屏東已10年未舉債，下半年若困境無法解決，恐要舉債。

屏東縣府表示，中央刪減52億4776萬6千元，對縣政推動造成壓力，縣府團隊已緊急研議因應措施，以穩定縣政。周春米說，雖然中央一般性補助款減少，但屏東的建設不能停，未來建設持續往前推動。

周春米今上午在議會定期會施政報告一開始就表達強烈憂心，跟議員說明此事件。施政報告結束後，議員梁育慈詢問，立院濫刪預算，屏東短少52億，會不會衝擊第一線社福，包括生育補助、假牙補助等，都是攸關民生社福權益。

周春米明確答「會影響」，周春米說，縣府財政紀律算不錯，上半年支出應可以因應，但若困境沒解決，下半年會有很大問題，財稅局提出舉債，屏縣府10年未舉債。

周春米說，屏東縣自有財源不足，僅占總預算15%，大多仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款，一般性補助款主要支應正式人員薪資、法定社福支出、退輔、基本辦公事務等費用，等於是維持縣府運作的財源。

周春米說，縣府從2016年起採集中支付制度，雖然一般性補助款遭刪減，目前仍能確保法定社福支出、人事費用及廠商請款等各項支付，短期內不會有問題。

周春米說，昨接到公文後，她立即和行政院長卓榮泰、主計總處主計長通過電話，他們說明行政院困境，中央會竭盡所能和立院溝通。而為了維持縣政穩定，她要求各局處撙節開支，並持續和中央表達地方憂慮，希望重新討論更改分配比例，避免影響縣政推動及縣民權益。

面對補助款刪減挑戰，縣府團隊擬定三大因應，努力維持財政穩定與施政連續性：

1、加強向中央陳情與溝通爭取：積極向行政院反映屏東實際困境，爭取恢復補助款核定數及如期分配，地方財政需求與城鄉平衡發展原則。

2、優先支應法定義務與社福支出：審慎盤點財源分配，確保法定社福支出、人事經費及已發生權責等各項支付不受影響。

3、加強財務調度與開源節流：善用既有預算資源，嚴格控管非必要支出，強化財務彈性，以應對未來不確定風險。