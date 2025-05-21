高雄苓雅運動園區聯合開發關閉停車場 駕駛人哀「一位難求」

高雄市上月風光啟用的苓雅運動園區，將配合周邊籃球、羽球、游泳池和運動中心，打造市區新運動核心，而捷運苓雅運動園區O9站也啟動聯合開發案，其中最先動工的A基地前身為輔仁停車場，未來將作為多功能商辦，但原本偌大停車場空間封閉施工後，衍生周邊停車壓力劇增，運動民眾停車亂象，五塊厝地區「一位難求」。

捷運局以O9苓雅運動園區站，配合苓雅運動園區啟用，推動O9聯合開發案，該案於高速公路中正交流道旁，分為A、B、Ｃ共3個基地，其中Ａ基地近期評選結果出爐，將由聯上實業股份有限公司和美力營造股份有限公司，投入65億元資金，規劃商業設施、智慧節能住宅，市府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設。

A基地前身為輔仁停車場，土地面積1573坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，開發量體含車位約2.3萬坪，將搭配周邊運動休閒活動，設置體育用品商店、咖啡酒吧，現已挖地施工中，原先輔仁停車場能提供周邊住戶和運動民眾27格自小客車位、40格機車位已全數取消，地方陸續反應停車壓力劇增。

一名常到青少年籃球場運動的男子說，原本輔仁停車場車位多，方便快速，現在只能在巷弄繞行找車位，而周邊停車格收費標準不一，有的是計次收費6小時30元，但在行政院南區服務中心的停車位則是每小時收費30元，找到車位只能認命停入。永康里長蔡長志建議，四維羽球館旁的閒置空地能規劃設立體停車場，會是停車解方之一。

高市運發局為配合苓雅運動園區棒球場開發案，3月6日已將四維羽球場旁空地封閉、禁止停車，未來雖會朝向停車場規劃，但礙於經費缺口，仍以平面場地為主。蔡長志表示，原本輔仁停車場量能宣洩到周邊，造成五塊厝地區「一位難求」，住戶和遊客怨聲載道，甚至有停車場排隊至200多號，立體停車場才能最大化紓解停車壓力。