蘭嶼垃圾倉儲恐跳票？島上垃圾山再現

環境部原定允諾經費全力支持在今年暑假前蓋蘭嶼「垃圾倉儲」計畫，因蘭嶼鄉公所遲遲提不出計畫，計畫恐跳票。議員促請縣府指導加速計畫作業，並調整垃圾運輸，勿讓垃圾堆置成山。台東縣府環保局表示，礙於土地問題已督促公所解決，讓計畫順遂。

環保局長黃權煒表示，今年確實無法完成「垃圾倉儲」設施興建及啟用，主要土地問題尚未解決，已督促公所加速相關計畫作業，希望讓計畫持續不中斷；另垃圾輸運調整，會和委外業者溝通，在非東北季風時節，多清運垃圾掩埋場堆置垃圾。

台東焚化廠今年1月營運，可自主處理全縣垃圾，包括綠島、蘭嶼，但因轉運垃圾船班常受颱風或東北季風影響，垃圾難以轉運，垃圾只能暫置掩埋場，卻常發生自燃及散發惡臭，環境部提出離島「垃圾倉儲」計畫，解決改善問題。

不過，原定今年暑假完成的計畫，蘭嶼至今未有計畫提出，不僅影響後續計畫運作，島上垃圾掩埋場目前也堆置如山，議員董昌華今天定期會上質詢環保局進度延宕，應協助輔導公所完成任務，而不是放任不管，同時調整垃圾運輸時間。

他指出，既然中央支持的計畫，就更好執行推動，若公所面臨問題及難處，縣府盡早協助，不然，現在垃圾掩埋場的垃圾已堆置如山，不要等到明年非東北季風才來清運，應該要在暑假前適時的增加清運垃圾的量能，不會造成島上垃圾壓力。

據了解，「垃圾倉儲」若遇焚化爐歲修或船運受阻，期間以壓縮打包封膜方式暫置廢棄物倉儲貯存廠內，短期將可解決廢棄物堆置衍生的環境衛生及有礙觀瞻的問題，長期則可作為產製固體再生燃料的場域，未來達到垃圾永續循環再利用的目標。