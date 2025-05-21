快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

聽新聞
0:00 / 0:00

中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，她昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192.5億元，減為139.6億元，總共減少52.5億元。圖／取自屏東縣議會直播。
屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，她昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192.5億元，減為139.6億元，總共減少52.5億元。圖／取自屏東縣議會直播。

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192.5億元，減為139.6億元，總共減少52.5億元。面對重大轉折，將來影響正式人員薪資、法定社福支出、退撫與基本辦公費用，要求各局處撙節開支。

周春米說，行政院給屏東縣一般姓補助款的分配數，原來自有財源的是總預算15％，大部分來自中央的補助，尤其一般補助款算是多，一般性補助款每年編列在預算縣款中，減少項目，將來會影響正式人員薪資、法定社福支出，退撫與基本辦公費用，等於是維持政府基本運作的開支。

周春米說，面對這樣重大轉折，縣府被刪減這些補助款，縣府從2016年建構完整集中支付的制度，可以確保法定支出，人事費用，廠商請款的各項支付，「短期內不會有任何問題，不會受任何影響」

周春米說，但是如同跟議員報告，自有財源歷年來總預算15％，補助收入高達60％以上，和統籌分配稅款，縣府會持續跟行政院表達意見，昨也跟行政院長、主計長、通過電話，目前解釋相關困境，因立法院刪減2075億元的預算，通盤刪減是939億元，有指定項目303億元，沒有指定項目636億元落在一般性補助款。

周春米說，中央會竭盡所能跟立院溝通，維持縣政穩定，要求各局處撙節開支，這一兩個月，在計畫型補助，都有一些困難，撙節開支，這個部分有要求，雖然中央減少今年度一般性補助款，屏東建設不能停，未來建設還是會持續積極往前推動。

補助款 周春米

延伸閱讀

台積電率供應鏈進駐屏科 卓榮泰：啟動高科技發展

核三今停役 周春米：未經實質審核絕不讓核三延役重啟

恆春半島重要交通節點 車城警、戶政新廳舍啟用

屏東縣長周春米：核三廠不可能直接延役或立刻重啟

相關新聞

中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192...

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

高雄後勁溪出現巨大海鱸！33歲釣友謝宇豪與友人前往後勁溪出海口，鎖定鱸魚用假餌垂釣，意外釣起1尾重達30台斤、長達110...

蘭嶼垃圾倉儲恐跳票？島上垃圾山再現

環境部原定允諾經費全力支持在今年暑假前蓋蘭嶼「垃圾倉儲」計畫，因蘭嶼鄉公所遲遲提不出計畫，計畫恐跳票。議員促請縣府指導加...

帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設...

看見幸福台灣／澎湖…魅力島嶼 行銷全球

2025澎湖國際海上花火節於5月5日開幕，為期三個月，讓澎湖鄉親及遊客共享海上花火的絢爛與魅力，今年更與史努比75周年合...

看見幸福台灣／澎湖縣長陳光復 全齡福利拚宜居

澎湖離島資源有限，縣長陳光復回歸執政後，帶縣府團隊透過嚴謹的債務管理與減債策略，不到一年半的時間成功將公共債務歸零，減債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。