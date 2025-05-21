中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192.5億元，減為139.6億元，總共減少52.5億元。面對重大轉折，將來影響正式人員薪資、法定社福支出、退撫與基本辦公費用，要求各局處撙節開支。

周春米說，行政院給屏東縣一般姓補助款的分配數，原來自有財源的是總預算15％，大部分來自中央的補助，尤其一般補助款算是多，一般性補助款每年編列在預算縣款中，減少項目，將來會影響正式人員薪資、法定社福支出，退撫與基本辦公費用，等於是維持政府基本運作的開支。

周春米說，面對這樣重大轉折，縣府被刪減這些補助款，縣府從2016年建構完整集中支付的制度，可以確保法定支出，人事費用，廠商請款的各項支付，「短期內不會有任何問題，不會受任何影響」

周春米說，但是如同跟議員報告，自有財源歷年來總預算15％，補助收入高達60％以上，和統籌分配稅款，縣府會持續跟行政院表達意見，昨也跟行政院長、主計長、通過電話，目前解釋相關困境，因立法院刪減2075億元的預算，通盤刪減是939億元，有指定項目303億元，沒有指定項目636億元落在一般性補助款。

周春米說，中央會竭盡所能跟立院溝通，維持縣政穩定，要求各局處撙節開支，這一兩個月，在計畫型補助，都有一些困難，撙節開支，這個部分有要求，雖然中央減少今年度一般性補助款，屏東建設不能停，未來建設還是會持續積極往前推動。