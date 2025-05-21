帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用
為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，不僅能讓寵物自在奔跑、互動，也規劃座椅區，讓飼主悠閒賞景。
高市公園處表示，梓官「綠3寵物活動區」設置各種毛孩專屬設施，包括安全的獨木橋、波浪板，讓毛孩盡情奔跑翻滾的柔軟草地，打造毛小孩社交、放電、快樂奔跑的理想樂園。同時座椅區讓陪伴的飼主在海風中輕鬆歇歇腳、欣賞毛孩可愛模樣。
公園處特別提醒飼主朋友，帶毛小孩來玩耍時，於活動區外記得仍需繫上牽繩，採取適當防護措施，確保彼此安全愉快的遊玩體驗，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便；蚵仔寮漁港向來以新鮮現撈漁獲著稱，同時也是烏魚子的重要產地，三度榮登全國十大魅力漁港，周邊不僅有新鮮海產市場與美味小吃，還能近距離欣賞夕陽灑落海面的金色美景，無論是飼主還是毛小孩，都能在這裡找到愜意角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言