快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供
位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供

為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，不僅能讓寵物自在奔跑、互動，也規劃座椅區，讓飼主悠閒賞景。

高市公園處表示，梓官「綠3寵物活動區」設置各種毛孩專屬設施，包括安全的獨木橋、波浪板，讓毛孩盡情奔跑翻滾的柔軟草地，打造毛小孩社交、放電、快樂奔跑的理想樂園。同時座椅區讓陪伴的飼主在海風中輕鬆歇歇腳、欣賞毛孩可愛模樣。

公園處特別提醒飼主朋友，帶毛小孩來玩耍時，於活動區外記得仍需繫上牽繩，採取適當防護措施，確保彼此安全愉快的遊玩體驗，並共同維護環境整潔，隨手清理狗便；蚵仔寮漁港向來以新鮮現撈漁獲著稱，同時也是烏魚子的重要產地，三度榮登全國十大魅力漁港，周邊不僅有新鮮海產市場與美味小吃，還能近距離欣賞夕陽灑落海面的金色美景，無論是飼主還是毛小孩，都能在這裡找到愜意角落。

位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供
位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供
位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供
位於高雄梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，讓寵物自在奔跑。圖／高雄市工務局提供

毛小孩 朋友 寵物

延伸閱讀

影／網傳高雄老翁憑空倒地被撞 警方還原車禍過程開罰

影／端午節應景食材花生粉驗出黃麴毒素 高雄衛生局：已下架查處

影／高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃

綠鬧內鬨？ 高雄湧言會發聲明「尚未決定支持特定市長人選」

相關新聞

中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，昨接獲行政院來文，因立法院刪減預算，行政院給屏東縣一般補助款，從原來核定192...

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

高雄後勁溪出現巨大海鱸！33歲釣友謝宇豪與友人前往後勁溪出海口，鎖定鱸魚用假餌垂釣，意外釣起1尾重達30台斤、長達110...

高雄苓雅運動園區聯合開發關閉停車場 駕駛人哀「一位難求」

高雄市上月風光啟用的苓雅運動園區，將配合周邊籃球、羽球、游泳池和運動中心，打造市區新運動核心，而捷運苓雅運動園區O9站也...

蘭嶼垃圾倉儲恐跳票？島上垃圾山再現

環境部原定允諾經費全力支持在今年暑假前蓋蘭嶼「垃圾倉儲」計畫，因蘭嶼鄉公所遲遲提不出計畫，計畫恐跳票。議員促請縣府指導加...

帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設...

看見幸福台灣／澎湖…魅力島嶼 行銷全球

2025澎湖國際海上花火節於5月5日開幕，為期三個月，讓澎湖鄉親及遊客共享海上花火的絢爛與魅力，今年更與史努比75周年合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。