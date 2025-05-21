帶毛孩來這裡！高雄海線新據點 梓官蚵仔寮首座寵物活動區啟用

為讓高雄海線地區寵物與飼主們有更舒適休閒環境，位於梓官蚵仔寮首座專為寵物設計的活動空間「綠3寵物活動區」正式啟用，園區設有獨木橋、波浪板等遊樂設施與大片草地，不僅能讓寵物自在奔跑、互動，也規劃座椅區，讓飼主悠閒賞景。

高市公園處表示，梓官「綠3寵物活動區」設置各種毛孩專屬設施，包括安全的獨木橋、波浪板，讓毛孩盡情奔跑翻滾的柔軟草地，打造毛小孩社交、放電、快樂奔跑的理想樂園。同時座椅區讓陪伴的飼主在海風中輕鬆歇歇腳、欣賞毛孩可愛模樣。