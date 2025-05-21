獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王
高雄後勁溪出現巨大海鱸！33歲釣友謝宇豪與友人前往後勁溪出海口，鎖定鱸魚用假餌垂釣，意外釣起1尾重達30台斤、長達110公分的金目鱸，成為近期後勁溪最大尾紀錄。謝宇豪打趣說，這尾金目鱸是他燒陽壽換來的一生紀錄魚，應該很難再破這個紀錄了。
「我們是專門衝著鱸魚來的！」謝宇豪說，近期金目鱸魚群洄游到後勁溪出海口，岸邊經常可見大魚在岸邊活動，這次出門，他就鎖定目標，不考慮其他魚種，「就是單純想拚金目鱸，剛好就被我遇到了！」
謝宇豪指出，他從「中魚」到拉上岸，約歷時十分鐘，「當下超緊張，拉起來後我們現場就拿磅秤量了一下，剛好30台斤！」這也是他多年釣魚經驗中，首度拉上如此大型的鱸魚。
謝宇豪目前在漁拓釣具高雄巨蛋店當店員，從國中時期就開始釣魚，專攻海鱸已有5、6年經驗。謝宇豪說，其實這尾大魚來得不容易，「我大概來後勁溪釣了10幾次，這些魚從50幾公分、60幾公分都有，一路拚到這隻110公分，真的算是努力蠻久的。」
謝宇豪說，他在後勁溪釣海爐都是用路亞釣法，配合日系的假餌，「這些都是日本人專門釣鱸魚用的餌，我們目標很明確，就是要釣鱸魚。」他解釋，路亞釣法講求操作手法，要頻繁拋餌、收線，抽動釣竿，讓假餌看起來像活的一樣，去模擬蝦子、小魚的動作，這樣才會誘發鱸魚攻擊。
「鱸魚是伏擊型的魚，只有在魚經過牠攻擊範圍時，才會開口咬餌。」謝宇豪說，後勁溪容易掛底，他都把假餌丟在河道中間到礁石區交界處，此區接近出海口，是淡水與海水交界的地方，餌魚多，也最容易吸引鱸魚聚集。談到中魚瞬間，謝宇豪難掩興奮說「很大力！就是整個把我拉走，我的捲線器一直哀號，瘋狂出線！」最後耗費10分鐘，成功將這尾鱸魚拉起。
謝宇豪是在5月6日晚間釣到這尾30台斤金目鱸，但一直到前天才把大魚照片貼上網路，瞬間引爆網友前來朝聖。謝宇豪表示，這尾金目鱸上岸瞬間，「真的有種此生無憾的感覺」，鱸魚季還沒結束，他要繼續努力，看看能不能再刷新紀錄。
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