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看見幸福台灣／澎湖縣長陳光復 全齡福利拚宜居

經濟日報／ 記者王昭月／澎湖報導
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供

澎湖離島資源有限，縣長陳光復回歸執政後，帶縣府團隊透過嚴謹的債務管理與減債策略，不到一年半的時間成功將公共債務歸零，減債有成之餘，還有餘裕推動全齡福利，讓澎湖看得見幸福。

澎湖縣政府積極推動各項社會福利，從新生兒到高齡長輩，規劃一系列「全齡全方位」福利政策，成為全國社福措施最完善的縣市之一。

陳光復說，澎湖縣人口約10.72萬，普遍高齡，為讓高齡長者能夠「安老」，每年春節、端午及重陽節均發放敬老禮金，65歲以上長輩每年可領取至少1.5萬元，身心障礙者另加發2,000元慰助金。此外，也補助長者裝置假牙，全口補助5萬元、半口2.5萬元，幫助長者維持口腔健康，提升生活品質。

他表示，澎湖的老人在生活照顧方面，提供社區共餐、居家服務、交通接送及社區照顧關懷據點等，讓長輩有良好的醫療與經濟支持，能在熟悉的環境中過得健康快樂，延年益壽，安享晚年。

縣府的福利照顧，也延伸到新生兒及學童，確保每個孩子能在最好的環境中成長。其中供應0至2歲幼兒供有口服輪狀病毒公費疫苗、幼兒腸病毒疫苗，13至14歲青少年則提供HPV疫苗、中低收入戶供應帶狀皰疹疫苗，為孩子們築起健康防護網。

另因應少子化危機，澎湖縣也率先推出全台最高的生育補助政策，鼓勵家庭願生、樂養，今年起生育補助加碼，第一胎提高至4萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，展現澎湖對提升生育率的決心。

此外為減輕家庭育兒負擔，兩歲以下幼兒每月可獲得1,500元尿布及奶粉補助，國小一年級新生買制服補助2,000元，學童每學年度亦補助200元買文具。念大專院校則有交通補助計畫，不論是否在籍的澎湖子弟，每學年度都可申請1萬元交通補助。

陳光復說，澎湖縣財政逐步走向穩健，縣府會持續推動「全齡福利」政策，讓澎湖這座海島成為最宜居的幸福縣市。

生育補助 澎湖 新生兒

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