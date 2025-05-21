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看見幸福台灣／澎湖…魅力島嶼 行銷全球

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
澎湖 魅力島嶼 行銷全球。(澎湖縣政府／提供)
澎湖 魅力島嶼 行銷全球。(澎湖縣政府／提供)

2025澎湖國際海上花火節於5月5日開幕，為期三個月，讓澎湖鄉親及遊客共享海上花火的絢爛與魅力，今年更與史努比75周年合作，推出專屬主題活動，致力於打造史上最可愛的花火節，也將澎湖魅力行銷至全球，打造國際觀光島嶼。

澎湖縣長陳光復指出，去年的花火節吸引了53萬遊客到訪，為澎湖創造超過37億元的觀光產值。根據問卷調查，遊客滿意度高達97%，且有超過四成以上民眾多次前來參加花火節，顯見澎湖花火的品牌魅力深受遊客喜愛，值得大家一再回味。今年花火節每場都將安排花生漫畫主題搭配煙火秀演出，縣府也特別邀請義大利、法國、俄羅斯、摩洛哥及馬來西亞等五組國際煙火團隊來澎湖表演，希望打造精采絕倫的花火節表演，創造難忘的夏日回憶。

陳光復期許澎湖成為「國際觀光島嶼」，觀光旅遊是縣府施政首要之務，除即將開始的海上花火節，今年參加交通部觀光署舉辦的「台灣觀光100亮點」活動，以「嶼海時光‧慢旅行」為主題亮點，整合吉貝、員貝、鳥嶼、後寮等跳島旅遊，推出好康優惠與特色旅遊亮點，秋冬的澎湖大行軍、軍事主題觀光等活動陸續啟動中。

在2024年縣市幸福指數大調查中，澎湖縣居全台第17名。其中，在政府統計數據中，表現較好的為「平均每人居住面積」、「空氣品質指標」等。表現較弱的為就業、安全兩項指標，為市府團隊可以多著墨之處。

民調表現部分，民眾對於「工作狀況」、「社會聯繫」、「個人安全」滿意度最高，都是全台第一，對「生活現況」滿意度也高。滿意度較低的是「教育成就」與「健康狀況」兩項指標。

澎湖縣的資源不如台灣本島，但縣府團隊致力於提供更完善的社會福利，今年也將透過「福利社區化旗艦計畫」，打造幸福宜居島嶼。陳光復表示，計畫自啟動以來，今年已邁入第三年，服務範圍持續擴展，包括守望相助、兒少福利等，深化在地關懷。

為了提升健康狀況滿意度，澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程也已動土，預計於2026年7月完工，建築規劃為地上兩層樓，總樓地板面積達300坪，屆時將進一步強化社區醫療服務，落實縣府推動基層醫療強化政策。

觀光 花火節 澎湖

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