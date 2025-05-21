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高雄上千面選舉看板僅40件合法 陳其邁：議會同意就拆
高雄市區競選廣告林立，有意參選2026年選舉者高掛看板，亂象叢生，藍營議員批陳其邁放任選舉看板滿天飛，陳其邁坦言「很少有合法看板」，議員要求簡化申請流程，輔導合法化。陳其邁說，違法看板藍綠都有，議會若作出決議，會依法拆除。
高雄明年改選市長、議員、里長，民進黨將辦黨內初選，除市長參選人外，許多議員選區的選戰提早開打，不少有意參選人高掛形象看板。
議員白喬茵昨在議會批陳其邁放任選舉看板滿天飛，分屬環保局或建管處管理，權責混亂。
「選舉時廣告看板至少上千面，但合法申請件數約僅40件！」白喬茵說，設看板須取得所有權人同意、丈量高度、申請雜項執照、輸出圖說等程序，程序繁複不易達成，還要收取證費200元至2千元不等，以及審查費6千元，參選人也無所適從。
白喬茵建議，可以參考北市，修改高雄市廣告物管理自治條例，研擬非競選期間不能掛，並將廣告物張貼的硬體設施、廣告物的內容分開審查，簡化更換廣告布面流程，才能吸引大眾願意合法申請，減少非法廣告物數量。
陳其邁回應，政治人物的看板屬政治性言論，市府對政治人物的廣告物一向較寬容，若要加嚴標準，只要議會同意，一定會用統一標準處理。
建管處說明，競選廣告申請流程須依照招牌廣告及樹立廣告管理辦法，訂有一定規模以下免申請雜項執照，但需要檢附申請書、設計圖說、設置處所的所有權或使用權證明文件、其他相關證明文件。另涉及張貼廣告、插設懸掛廣告、遊動廣告，由環保局或交通局依其規定審查許可。
此外，建管處未掌握競選看板申請數量，但若影響公共安全會強制拆除，維護市民安全。
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