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綠鬧內鬨？ 高雄湧言會發聲明「尚未決定支持特定市長人選」
2026民進黨高雄市長初選加溫，近日有湧言會成員出席立委賴瑞隆地方宣講會，引發外界臆測湧言會已經決議在市長初選支持特定人選。對此，湧言會今晚發聲明表示，尚未決定支持特定人選，個別成員舉措不符合本會決議。
立委賴瑞隆5月17日在大寮舉辦「挺台灣護高雄賴瑞隆大寮之友會」宣講，前副議長蔡昌達出席活動。活動後賴瑞隆服務處新聞稿指，「前副議長蔡昌達也親自出席力挺賴瑞隆，強調未來總統、市長、議員、里長連成一條線為高雄台灣打拚」。
湧言會聲明表示，有鑑於近日媒體報導本會個別成員透過座談會支持某某民進黨高雄市長初選參選人云云，本會目前並未決定支持特定人選，個別成員舉措不符合本會決議，特此聲明。
民進黨高雄立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及許智傑爭取下屆市長提名，賴、許屬於新潮流，林是正國會成員，邱則強調自身沒有派系。
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