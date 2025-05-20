高雄楠梓區突停電7小時 竟是因再生水廠工程挖斷電纜惹禍

高雄市楠梓區宏榮里今（20）日上午驚傳大規模停電，影響中油宿舍區及周邊住戶，約300戶無電可用。台電強調，並非台電設備異常造成停電。當地里長說，是配合再生水廠施工的接管工程，在宏毅二路南七巷不慎挖斷地下電纜，導致斷電事故。

台電高雄區處說，這次停電是高壓用戶（中油）的內線問題，台電外線供電正常。宏榮里長陳宏榮指出，停電自上午10時左右發生，中油宿舍內約300戶停電，直至下午5時才恢復供電。原因是再生水管工程的施工單位不慎挖破地下電纜線路，才會引起這起停電意外，「不是台電系統問題」。

市議員陳善慧表示，中午接獲通報後，隨即指派團隊同仁前往現場了解狀況，並聯繫台電及施工單位積極協調搶修。原先預估需裝設臨時發電機，並可能延遲3日供電，但經多方協調，最終於下午5時5分搶修完成，恢復供電。

水利局表示，楠梓再生水廠提供的再生水，主要供應楠梓產業園區的高科技產業，包括台積電使用，興建經費約82億元，從今年4月開始動工，目前尚未開始供水，預計2028年開始供應每日2萬噸、2029年供應每日3.5萬噸、2030年供應每日7萬噸。

水利局說，今天上午楠梓再生水廠施工時不慎挖斷電纜線，造成中油宿舍區300戶停電，今天下午已經修復，後續將透過里長，了解當地居民是否因停電遭受損失。

楠梓再生水廠今天進行接管工程時，不慎挖斷電纜，造成中油宿舍區300户停電。圖／讀者提供