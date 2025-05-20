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墾丁大街新標線設計遭質複雜 警：新增停車帶

中央社／ 屏東縣20日電

墾丁大街人行空間昨起漆新標線，3色幾何圖形，引發網友質疑設計複雜。警方今天說明，新增「路邊停車帶標線」，該區域白天可臨停，下午5時至晚間11時禁止停車。

有網友今天在臉書（Facebook）社團貼出墾丁大街新標線影片表示，眼花繚亂的墾丁大街令人看不懂，開車要注意事情已多，卻變得像500障礙考驗。不少網友留言認同視覺混亂，造成行車困擾。

屏東縣警察局恆春分局交通警察隊組長黃苗捷今天接受媒體聯訪表示，屏東縣政府在民國113年度推動「墾丁大街人行環境改善規劃案」，將原本雙向各2車道配置，調整為雙向各1車道，並將外側車道空間重新規劃為標線型人行道。考量到晚上逛街人潮眾多，單一方向每小時最多可達3200到4600人次，因此人行道寬度至少須3公尺確保安全。

黃苗捷指出，商家與民宿在白天仍有裝卸貨物與接送旅客需求，所以規劃中也一併設計「路邊停車帶標線」，選用綠色帶狀搭配淺藍、深藍與黃色等3種顏色幾何圖形上色，並設置清楚停車告示牌，說明該區域在白天可以臨時停車，限時20分鐘，但在每天傍晚5時到晚上11時間，全面禁止停車。

黃苗捷說，這樣的設計是希望白天能讓車輛有地方臨停，不會擠占行人空間；到了夜間車輛一律不得停放，整段路邊空間就還給行人，提升整體通行品質與安全，也讓墾丁大街在夜間成為更友善、更舒適步行空間。新標線昨開始施作，共14處預計於端午假期前完工。

屏東縣政府 墾丁 人行道

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