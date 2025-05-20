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岡山新行政中心還蓋不蓋？ 高市府：明年7月動工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陸淑美關心岡山新行政中心規畫進度，副市長林欽榮保證，明年7月一定會動工。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陸淑美關心岡山新行政中心規畫進度，副市長林欽榮保證，明年7月一定會動工。記者徐白櫻／翻攝

高雄市岡山新行政中心採用新舊址跨區公辦都更，去年8月評選出爐。高市議員陸淑美總質詢指出，很多鄉親關心為何還不動工，擔心得標廠商無法履約。高市副市長林欽榮承諾，明年7月動工，一定會在2029年年底前完工。

岡山區公所、地政事務所等機關建物老舊，市府研擬在「機15」用地蓋一棟全新大樓，安排區公所、岡山警分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊6大單位進駐合署辦公。

議員陸淑美指出，岡山新行政中心討論已久，橋梁也已經完工，但行政中心遲未有新進度，有人說不蓋了，也有傳言廠商出事，是否會影響相關進度？

副市長林欽榮回應，今年8月進入都更報核，明年1月核定，明年7月動工，2029年年底一定要如期完工，這些都是合約書明定內容；總共會蓋地上六層樓、地下一樓，納入區公所、戶政、地政等機關，並規畫公托、提供800輛汽機車停車格，市府已經將此案列管，會如期完工。

都更 林欽榮 岡山

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