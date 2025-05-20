快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

馬祖首次聯合婚禮 新人穿越「劍門」見證愛情

中央社／ 連江縣20日電

連江縣政府今天於南竿北海坑道前舉辦首屆聯合婚禮，參加的6對新人橫跨馬祖與台灣本島，穿越由馬防部官兵組成的「劍門」，象徵見證愛情與攜手穿過挑戰。

連江縣政府民政社會處新聞資料指出，以以「愛在馬祖．情定島嶼」為題，舉辦首屆聯合婚禮。受限於法規結婚採登記制，故婚禮紀念意義大於實質。但仍吸引台灣本島與馬祖在地，共6對新人共襄盛舉。

民社處說，為展現馬祖戰地特色，現場由馬祖防衛指揮部16位官兵身著正式軍裝，手舉長劍組成8道「劍門」，具有「雙劍合璧」寓意。新人在由介壽國中小同學擔綱的花童帶領下，穿越劍門，象徵同甘共苦，相互扶持，攜手走過每個挑戰。

民社處透過新聞資料指出，6對新人中，在連江縣政府財稅局工作的致偉與主計處詩媚，在疫情期間選擇登記結婚，當時受限於疫情無法舉辦典禮並接受親友祝福，故以這次聯合婚禮，補上未完成的儀式。

雲林人育豪與家在台北的青奕，則是遠從台灣本島來參加。兩人從大學1年級起交往，因為育豪在馬祖當兵，雙方通過台灣馬祖遠距離考驗，故藉聯合婚禮回到馬祖，重溫昔日時光更盼攜手未來。寓晟與郁雯則為馬祖防衛司令部官兵，在馬祖服役時結緣，並決定在國之北疆互許終生。

連江縣長王忠銘致詞時指出，首屆婚禮選在北海坑道，係因坑道為堅硬花崗岩地形，先人開挖不易，沒有很大的決心與毅力無法完成，以此祝福新人感情堅如磐石。

馬祖 新人 婚禮

延伸閱讀

福州打造福馬同城生活圈 第2批政策上路

大霧影響馬祖機場關場 加開南北之星2號船班疏運

英籍超耐力運動員35天長跑穿越澳洲 創世界紀錄

愛在馬祖首場聯合婚禮 6對新人穿越軍禮劍門許諾一生

相關新聞

除了重陽敬老金...這縣市竟連端午敬老禮金都有 且長者每人5千元

澎湖縣政府今天開始發放端午節敬老平安禮金，共有2萬多名65歲以上老人，每人可獲5000元禮金。縣府預定6月20日以前發送...

岡山新行政中心還蓋不蓋？ 高市府：明年7月動工

高雄市岡山新行政中心採用新舊址跨區公辦都更，去年8月評選出爐。高市議員陸淑美總質詢指出，很多鄉親關心為何還不動工，擔心得...

明年才大選！高雄今非法選舉看板滿天飛 市長陳其邁、議員白喬茵質詢互嗆

2026選舉到來，高雄市各大街頭競選看板林立。綠營初選市議員擬參選人違規看板掀起高雄滿街全是非法選舉看板爭議，市長陳其邁...

高雄壽山動物園「動物曝曬進食」缺乏遮蔭 挨轟不人道

高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無...

萬丹戶所邀新人搭三輪車 農會請結婚40年10對夫妻獻祝福

今天是520，也是象徵甜蜜美好愛情密碼「我愛你」，屏東縣各戶政事務所520結婚登記送好禮，萬丹戶政事務所超熱鬧，現場有仿...

高雄里長「無法領租金補貼」 嘆事務費不夠：都在賠錢

高雄市里長每月領取5萬元里長事務費，需處理里內大小事務，許多里長租用辦公室，租金加上水電費常入不敷出，北市實施租金補助3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。