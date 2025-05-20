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除了重陽敬老金...這縣市竟連端午敬老禮金都有 且長者每人5千元
澎湖縣政府今天開始發放端午節敬老平安禮金，共有2萬多名65歲以上老人，每人可獲5000元禮金。縣府預定6月20日以前發送完畢。
澎湖縣府為發端午節敬老禮金，準備總金額1億零432萬元，今天動員點鈔、包禮金，澎湖縣長陳光復與副縣長林皆興、秘書長楊書舜等人，前往縣警局大禮堂，感謝辛勤投入縣府團隊與員警協助作業。
陳光復表示，今年端午節敬老平安禮金共有2萬零864名長者受惠；自他上任以來，持續提升對長者與身心障礙者的照顧，三節敬老金調高至每人1萬5000元，身障縣民三節慰問金也提升至1萬1000元。他說，今年端午節身心障礙者慰問金每人3000元，也預計於5月23日匯入帳戶，另外，高中職學生就學津貼每學期5000元也即將開始發放，減輕學生就學負擔。
陳光復強調，打造全齡、全方位的福利體系是縣府不變的承諾，團隊秉持「福利好、債務減、建設多」的精神，在穩健的財政基礎上，積極推動各項民生政策與基礎建設，把每一分資源用在刀口上，實實在在回饋給鄉親，讓澎湖居民在人生不同階段都能感受到幸福與安心。
澎湖縣社會處表示，凡2022年5月31日以前，設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者，每人致贈5000元，發放日期自今天下午4時起至6月30日，發放期間，若不在澎湖可委由親屬親洽各村、里長代領， 今年5月2日以後戶籍異動者（縣內異動者），可逕向原戶籍地村、里長領取，未於發放期間領取者，補發日期從7月1日起至7月7日止，逾期縣府不再辦理補發事宜。
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