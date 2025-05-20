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明年才大選！高雄今非法選舉看板滿天飛 市長陳其邁、議員白喬茵質詢互嗆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會總質詢，議員白喬茵為選舉看板設置問題與市長陳其邁唇槍舌戰，火花四射。記者徐白櫻／翻攝
高市議會總質詢，議員白喬茵為選舉看板設置問題與市長陳其邁唇槍舌戰，火花四射。記者徐白櫻／翻攝

2026選舉到來，高雄市各大街頭競選看板林立。綠營初選市議員擬參選人違規看板掀起高雄滿街全是非法選舉看板爭議，市長陳其邁今在議會與議員白喬茵唇槍舌戰，坦言「很少有合法看板」。白喬茵認為，選舉看板申請流程複雜、嚴苛，要求分流審查，簡化流程促成合法化。陳其邁回應，違法看板藍綠都有，政治性內容較寬容，若議會作出決議，市府會依法拆除。

某里長爭取議員提名，近日高掛他與市長陳其邁同框照片，但陳其邁肖像原被大樹擋住，數日後公園處修剪樹木，露出完整畫面。議員白喬茵質疑市府火速修樹是政治插隊。陳其邁以未合法申請為由，要求當事人拆除下架。

白喬茵今天議會總質詢重提此事，怒批陳其邁不只搞特權修樹，還放任高雄選舉看板滿天飛，嚴重影響市容。兩人一來一往、互不相讓，白喬茵多次要陳其邁不要激動，陳其邁則堅持他沒有激動。

「白議員妳的看板合法嗎？」、「我查一下看妳的有沒有申請！」陳其邁回嗆說，候選人的看板很多，國民黨柯志恩的看板很多、許采蓁也有，很少有合法看板，針對政治性的看板，市府處理時通常會請候選人先自行拆除。

白喬茵說，選舉時滿坑滿谷廣告看板，數量不下千面，但每年合法申請件數約僅40件，設看板須取得所有權人同意、丈量高度、申請雜項執照、輸出圖說，以及等待一個月審查等繁複程序，另外還有證費200至2千元、審查費6千元。

白喬茵主張，可參考北市修改法規，研擬非競選期間不能掛，並將廣告物張貼的硬體設施、廣告物的內容分開審查，簡化更換廣告布面流程，才能吸引大眾願意合法申請，減少非法廣告物數量。

陳其邁表示，政治人物的看板屬於政治性言論，市府對政治人物的廣告物一向較寬容，若要加嚴標準，只要議會同意，一定會用統一標準處理。

高市議員白喬茵質疑，陳其邁不只搞特權修樹，還放任高雄選舉看板滿天飛，嚴重影響市容。記者徐白櫻／翻攝
高市議員白喬茵質疑，陳其邁不只搞特權修樹，還放任高雄選舉看板滿天飛，嚴重影響市容。記者徐白櫻／翻攝

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