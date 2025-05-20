高雄壽山動物園被指遮蔭不足 觀光局允改善
國民黨高雄市議員白喬茵今天指出，高雄壽山動物園的草原動物區展場，遮蔭設施不足，許多動物在烈日下吃飯、喝水無處可躲。觀光局表示，展區有遮蔭設施，將再評估增設改善。
白喬茵今天在議會質詢指出，氣溫持續攀升，但壽山動物園草原動物區展場遮蔭設施不足，許多動物在烈日下吃飯、喝水無處可躲；特別是豪豬區，唯一的遮陽設施水泥管也有曝曬過熱的狀況，非常不人道。
白喬茵質疑，觀光局常態經費僅新台幣500多萬元用於展場更新，但其他活動的開幕式和行銷活動動輒近千萬元，認為觀光局不重視動物福利；此外，動物認養專戶上千萬元的款項，未逐筆公告內容，愧對民間善意。
觀光局長高閔琳答詢表示，每個動物展區均有設置遮蔭設備，但有改進的空間，比如可再增加數目或豐富環境設施等。
她也強調，動物園認養專戶的每筆支出都有詳細紀錄，並經過合法核銷及上網公開。
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