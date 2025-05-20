520凌晨中國男偷渡金門遭逮 海巡不排除認知作戰

海巡署金馬澎分署今天凌晨偵獲金門烈嶼二膽島海域，有2名中國男子企圖偷渡上島，立即調度巡邏能量逮捕；海巡表示，今天適逢總統賴清德就職週年，不排除中共利用偷渡案件進行認知作戰。

海洋委員會海巡署今天透過新聞稿表示，今天凌晨5時8分，金馬澎分署金門守望哨以紅外線熱影像系統偵獲烈嶼西南方二膽島海域，有2名中國人士從小型舢舨施放保麗龍浮板，企圖偷渡上島。

海巡指出，第12巡防區立即調度金門海巡隊線上巡邏PP-3585艇及CP艇，會同國軍守備大隊展開攔截圍捕，於上午7時53分查獲2名中國男性，並當場查扣陸籍舢舨1艘。

海巡表示，金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，今天逮捕2名中國偷渡犯，依入出國及移民法第74條及兩岸條例第10條等規定，將可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

海巡表示，中共長期利用各種時機、藉口實施軍事及灰色地帶襲擾，去年520賴總統就職後發動「聯合利劍-2024A」軍演，今天適逢賴總統就職週年，不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少成本，達到擾亂民心士氣最大目的。