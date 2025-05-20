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高雄壽山動物園「動物曝曬進食」缺乏遮蔭 挨轟不人道

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供

高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲，而動物園每年的展場更新經費僅500萬，議員質疑觀光局在其他活動開幕式、行銷活動動輒豪灑近千萬，卻不重視動物實質福利，非常不人道，且動物認養專戶上千萬的款項更是用途不清。

市議員白喬茵指出，高雄夏季氣溫動輒超過35度，高雄壽山動物園動物展場遮蔭明顯不足，尤其整排草原動物區10個區的遮蔭處過少，例如鴯鶓飲水區、象龜飲水區、迷你馬飼料區都曝曬在太陽下，而象龜則全擠在唯一、狹小的遮蔭處，尤其冠豪豬園區內的水管遭曝曬後過燙，冠豪豬根本無法待在管內，只能躲在水管底下。

「市長如果在大太陽底下吃飯，會舒服嗎？」白喬茵表示，冠豪豬躲在水管內遮蔭，她就曾接獲民眾爆料冠豪豬因水管內積水而淹死；她說動物園今年度編列展區設施修繕、環境豐富等展場常態預算為527萬，反而是動物園行銷費用、內門休閒園區開幕活動經費加總就達800萬，批觀光局應將動物福利經費列為第一優先。

此外，動物園的動物認養專戶近2年有超過1千萬元收入，而用於2023年、2024年的展場支出分別為1276萬、969萬，白喬茵指出，觀光局應該明確公告展場支出的明細，才能向每位捐款者交代清楚。

觀光局長高閔琳答詢表示，目前每個動物展區都有設置遮蔭設備，但還有待改進的空間，如增加數目、豐富環境設施等，動物園認養專戶也並非「一本爛帳」，每筆支出都有詳細紀錄，經過合法核銷和上網公開。

高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／高雄市議員白喬茵提供
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲。圖／翻攝自高雄市議會直播

觀光局 壽山動物園

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