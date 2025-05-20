高雄壽山動物園「動物曝曬進食」缺乏遮蔭 挨轟不人道
高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無處可躲，而動物園每年的展場更新經費僅500萬，議員質疑觀光局在其他活動開幕式、行銷活動動輒豪灑近千萬，卻不重視動物實質福利，非常不人道，且動物認養專戶上千萬的款項更是用途不清。
市議員白喬茵指出，高雄夏季氣溫動輒超過35度，高雄壽山動物園動物展場遮蔭明顯不足，尤其整排草原動物區10個區的遮蔭處過少，例如鴯鶓飲水區、象龜飲水區、迷你馬飼料區都曝曬在太陽下，而象龜則全擠在唯一、狹小的遮蔭處，尤其冠豪豬園區內的水管遭曝曬後過燙，冠豪豬根本無法待在管內，只能躲在水管底下。
「市長如果在大太陽底下吃飯，會舒服嗎？」白喬茵表示，冠豪豬躲在水管內遮蔭，她就曾接獲民眾爆料冠豪豬因水管內積水而淹死；她說動物園今年度編列展區設施修繕、環境豐富等展場常態預算為527萬，反而是動物園行銷費用、內門休閒園區開幕活動經費加總就達800萬，批觀光局應將動物福利經費列為第一優先。
此外，動物園的動物認養專戶近2年有超過1千萬元收入，而用於2023年、2024年的展場支出分別為1276萬、969萬，白喬茵指出，觀光局應該明確公告展場支出的明細，才能向每位捐款者交代清楚。
觀光局長高閔琳答詢表示，目前每個動物展區都有設置遮蔭設備，但還有待改進的空間，如增加數目、豐富環境設施等，動物園認養專戶也並非「一本爛帳」，每筆支出都有詳細紀錄，經過合法核銷和上網公開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言