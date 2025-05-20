大霧影響馬祖機場關場 加開南北之星2號船班疏運
大霧影響馬祖南、北竿機場起降，昨天共取消4架次，今天至中午12時止則2架次取消，機場仍關場。連江縣政府宣布，今加開交通船「南北之星2號」南竿福澳港往台北港班次。
連江縣政府交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，根據連江縣旅行商業同業公會統計，受到大霧影響，昨天與今天機場關場，部分班機無法正常起降，至今天中午12時止，滯留團客人數達248人。
為疏運滯留旅客，交旅局今天上午宣布加開交通船「南北之星2號」馬祖福澳港往返台北港班次，今天下午2時40分從南竿福澳港出發，並於21日下午1時從台北港返回。
交旅局說，南竿往台北港船班僅受理現場售票，於12時起抽取號碼牌，12時30分至下午2時止現場購票，並保留50名縣民票。購票民眾另可加購台北港至台北車站接駁車。台北港至南竿福澳港班次，則已開放線上訂票。
因南竿機場仍關場，現場僅零星旅客等候飛機，秩序大致良好。
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