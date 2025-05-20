快訊

「像恐怖攻擊」清隊隊員趕赴三峽車禍現場 曝弟弟認出：黃黑機車是媽媽的

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

大霧影響馬祖機場關場 加開南北之星2號船班疏運

中央社／ 連江縣20日電

大霧影響馬祖南、北竿機場起降，昨天共取消4架次，今天至中午12時止則2架次取消，機場仍關場。連江縣政府宣布，今加開交通船「南北之星2號」南竿福澳港往台北港班次。

連江縣政府交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，根據連江縣旅行商業同業公會統計，受到大霧影響，昨天與今天機場關場，部分班機無法正常起降，至今天中午12時止，滯留團客人數達248人。

為疏運滯留旅客，交旅局今天上午宣布加開交通船「南北之星2號」馬祖福澳港往返台北港班次，今天下午2時40分從南竿福澳港出發，並於21日下午1時從台北港返回。

交旅局說，南竿往台北港船班僅受理現場售票，於12時起抽取號碼牌，12時30分至下午2時止現場購票，並保留50名縣民票。購票民眾另可加購台北港至台北車站接駁車。台北港至南竿福澳港班次，則已開放線上訂票。

因南竿機場仍關場，現場僅零星旅客等候飛機，秩序大致良好。

機場 台北港 南竿

延伸閱讀

愛在馬祖首場聯合婚禮 6對新人穿越軍禮劍門許諾一生

福馬同城生活圈 第2批政策上路

台東聯外鐵路「3天斷2次」 立委黃建賓要求中央強化海陸空疏運

交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

相關新聞

高雄壽山動物園「動物曝曬進食」缺乏遮蔭 挨轟不人道

高雄市壽山動物園的動物展場遭爆遮蔭設施不足，尤其草原動物區的豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都在烈日下，動物們吃飯喝水無...

萬丹戶所邀新人搭三輪車 農會請結婚40年10對夫妻獻祝福

今天是520，也是象徵甜蜜美好愛情密碼「我愛你」，屏東縣各戶政事務所520結婚登記送好禮，萬丹戶政事務所超熱鬧，現場有仿...

高雄里長「無法領租金補貼」 嘆事務費不夠：都在賠錢

高雄市里長每月領取5萬元里長事務費，需處理里內大小事務，許多里長租用辦公室，租金加上水電費常入不敷出，北市實施租金補助3...

愛在馬祖首場聯合婚禮 6對新人穿越軍禮劍門許諾一生

選在象徵「我愛你」的5月20日，馬祖於南竿遊客中心前廣場舉行首屆聯合婚禮「愛在馬祖．情定島嶼」，6對新人在親友與鄉親祝福...

影／舊火車站回原址卻鎖門3年 高雄人敲碗「再不開放變蚊子館了」

高雄火車站舊大廳配合鐵路地下化工程歷經2次搬遷，2021年終於遷回原址，卻封閉至今，未重新對外開放。民眾說，再擱置下去會...

黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

輝達執行長黃仁勳演說多次提及「高雄是數位孿生城市」，市長陳其邁今天解釋，簡單講就是真實世界有一個人，電腦世界也存在一模一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。