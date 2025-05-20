萬丹戶所邀新人搭三輪車 農會請結婚40年10對夫妻獻祝福

今天是520，也是象徵甜蜜美好愛情密碼「我愛你」，屏東縣各戶政事務所520結婚登記送好禮，萬丹戶政事務所超熱鬧，現場有仿古三輪車迎親讓新人搭乘，並搭配農會舉辦農民節，邀請10對結婚40年以上的夫妻，一同為現場結婚登記新人獻上祝福。

今天上午在萬丹戶所登記520結婚的新人，是在萬丹農會工作儲備植物醫師28歲李忠穎，他與妻子26歲羅傳柔，兩人因有共同朋友，參與教會認識，羅傳柔來自花蓮，在屏東念書，大學畢業後留在屏東工作，現於高雄工作，兩人在屏東相識、相愛，決定攜手走向人生下個階段。

李忠穎說，原本預計6月底登記，因為在農會工作，恰好得知520農會與戶政事務所有舉辦520的活動，跟女友討論後決定提前登記，今天家人們也一起現身見證。

萬丹戶所布置的喜氣洋洋，戶所椅子還貼上蝴蝶結，還有仿古三輪車讓新人們搭乘，並特別準備傳統花轎，讓新人拍照留念，一旁還有樂隊演出。

現場結合萬丹農會舉辦農民節活動，農會邀請10對結褵40年以上的夫妻走秀，也為剛登記的新人獻上祝福，場面溫馨熱鬧。