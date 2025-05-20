高雄里長「無法領租金補貼」 嘆事務費不夠：都在賠錢

高雄市里長每月領取5萬元里長事務費，需處理里內大小事務，許多里長租用辦公室，租金加上水電費常入不敷出，北市實施租金補助3萬元超過20年，高雄至今卻未補助，此外高市各里長每年的里鄰建設經費僅有10萬元，反觀北部縣市最高可達100萬，差距過大，市議員要求市府修法增加額度，嘆「做里長都是在賠錢」。

高雄市里長除了法律規定的里長事務費5萬元之外，去年中央已拍板「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，增訂發給村里長年終慰問金1.5個月、約7.5萬元，另外還有里鄰長報紙費為每人每月240元，每年「里鄰建設經費」各里為10萬元。

里長平時需處理轄區弱勢關懷、社會照顧、社區治安、環保志工、組織巡守隊、防治傳染病等事項，高市許多里長的辦公室是租用，市議員吳銘賜今質詢表示，事務費扣除辦公室租金水電、里民服務、雜支等，幾乎需倒貼支出，尤其租金是最大負擔，台北市已供租金補貼3萬元，高市民政局也應比照辦理。

台北市自2000年起實施「里民活動場所租金補助」，補助里長租用里辦公處每月新3萬元以內經費，高雄仍未實施。此外，吳銘賜表示，北市每年補助里鄰30萬元的里鄰建設經費，並依不同條件加碼、調整級距，最高可補助70萬，新北市也是60萬至80萬，桃園更是最高達100萬，反觀高雄僅有10萬。

目前里長可使用里鄰建設經費用於防火巷清掃、災害防救、舉辦個慶活動等，尤其去年颱風肆虐南部，里長率領志工協助恢復市容，10萬元根本不夠，常需自掏腰包，吳銘賜希望市府能特別注意各種特殊情況、研擬提高經費，避免增加里長負擔，「我當過8年里長，做里長都是在賠錢」。

市長陳其邁答詢表示，里辦公室補助內容涉及中央法律規定，直接給予租金補助有實質困難，目前各縣市做法不一，市府會研究北市做法，他認為目前確實許多里長若以住家用作辦公室，客廳會堆滿鄰里服務雜物，「能給予適當租金補助也很合理」；而里鄰建設經費是常態經費，包括各種使用科目，高市府會針對登革熱防治、消毒經費、公園維護等特殊項目，透過主管機關給予額外補助，里長每年若有其他特定項目支出，市府也會全力給予協助。