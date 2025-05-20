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影／舊火車站回原址卻鎖門3年 高雄人敲碗「再不開放變蚊子館了」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，並設有禁止進入告示。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，並設有禁止進入告示。記者王勇超／攝影

高雄火車站舊大廳配合鐵路地下化工程歷經2次搬遷，2021年終於遷回原址，卻封閉至今，未重新對外開放。民眾說，再擱置下去會變蚊子館；議員也要求市府與中央盡速推動活化開放。文化局說，去年受台鐵委託代辦修復規劃設計，評估工期約1年半，修復經費約1.6億元、台鐵正向文化部申請中，若經費如期到位，最快2027年能完工。

被指定為歷史建築的舊高雄火車站，大廳的屋頂外觀類似皇帝的帽子，被稱為帝冠式車站，2002年因應鐵路地下化工程啟動搬遷，先後轉型為「高雄願景館」、「高雄鐵路地下化展示館」，2018年高雄車火站的新站體啟用後，舊大廳在2021年10月遷回原址，自此舊大廳一直未重新對外開放，至今仍處於封閉狀態，引發關注。

鼓山區的吳姓男子說，高雄火車站舊大廳是珍貴的帝冠式建築，「有保留的必要」，但去年新的高雄車站正式啟用後，舊大廳卻仍被紅龍柱圍起，民眾無法入內參觀，「讓珍貴歷史地標形同蚊子館」，希望能趕緊修復並開放。

陳姓男子說，高雄火車站舊大廳是高雄人心中的重要地標，許多人原本期待新車站啟用後，舊大廳也能被修復並對外開放，如果修復作業一直沒有進展、遲遲無法開放，當初為了遷移而耗費的巨資，等於是白花錢，相當可惜。

市議員何權峰說，高雄火車站舊大廳長年閒置，未能充分利用，引發民眾惋惜，台鐵已委託文化局協助規劃活化作業，但目前仍卡在經費問題，工程預估最快也要到2027年才能完成，希望市府與中央加快腳步，儘速推動修復作業。至於未來用途，何權峰說，可開放由市民共同參與討論。

高雄市文化局說，台鐵2024年正式委託文化局代辦舊大廳修復規劃設計，並已於同年9月完成相關規劃與經費估算，修復經費約為1.6億元，目前由台鐵向文化部文化資產局申請補助。若中央順利核定經費，文化局將負責後續發包與工程管理，預計工期約1年半，最快於2027年完工。

至於修復後的再利用規劃，文化局說，目前尚未拍板定案，將尊重空間所有單位台鐵公司的整體考量與規劃方向。文化局強調，若補助經費如期到位，將「責無旁貸」接手修復工程，並盡快辦理招標與開工，縮短等待時間。

高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，尚未對外開放。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，尚未對外開放。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳配合鐵路地下化工程歷經2次搬遷，2021年終於遷回原址，卻封閉至今，未重新對外開放。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳配合鐵路地下化工程歷經2次搬遷，2021年終於遷回原址，卻封閉至今，未重新對外開放。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，尚未對外開放。記者王勇超／攝影
高雄火車站舊大廳周圍以紅龍柱圍起，尚未對外開放。記者王勇超／攝影

火車站 文化局

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