愛在馬祖首場聯合婚禮 6對新人穿越軍禮劍門許諾一生

選在象徵「我愛你」的5月20日，馬祖於南竿遊客中心前廣場舉行首屆聯合婚禮「愛在馬祖．情定島嶼」，6對新人在親友與鄉親祝福下攜手步入婚姻，共譜人生新篇章，活動融入馬祖特有戰地文化，結合軍禮元素，別具意義，也為離島婚禮觀光注入創新風貌。

這場婚禮由連江縣政府民政與社會處首度策辦，結合「幸福島嶼」施政願景，期望推動離島婚禮觀光，並為新人打造獨一無二的回憶，婚禮於上午10時正式展開，在南竿大北海遊憩區壯麗海景襯托下，會場氣氛浪漫溫馨。

儀式最大亮點是結合馬祖戰地文化的「軍禮」設計，由16位軍人持劍組成8道劍門，象徵「雙劍合璧、璧人成雙」，寓意眾人「劍證」我「門」的愛情。新人手牽手穿越劍門，步入婚姻旅程，也象徵將共同走過人生風浪，彼此扶持、不離不棄，這一幕讓在場賓客深受感動，掌聲與祝福此起彼落。

連江縣長王忠銘在致詞表示，馬祖不僅是台灣國境的前哨，更是一處充滿情感與風光的小島，他期許新人在人生旅途中彼此守護、攜手同行，也感謝交通部觀光署馬祖國家風景區管理處與各方協助，使婚禮順利圓滿。他也表示，希望透過這樣的活動，讓更多人認識馬祖、愛上馬祖，也讓愛情與婚姻的價值，在這座島嶼上持續流傳。

會場布置融合海洋與傳統意象，象徵愛情如海深遠，在藍天、海風相伴下，新人與親友感動落淚，一對新人表示，能在這樣特別的日子與場地結婚，既浪漫又難忘。

婚禮吸引眾多鄉親熱情參與，紛紛到場觀禮、合影，現場洋溢溫馨氛圍，民社處也鼓勵年輕人參與未來活動，在馬祖這座幸福島嶼尋找屬於自己的真愛。

馬祖擁有多處婚紗拍攝熱點，如北海坑道、芹壁聚落、媽祖巨神像等，適合新人留下專屬影像，夜幕降臨，海面閃爍夢幻藍眼淚，新人再次互許誓言，為這段愛情寫下動人註解。