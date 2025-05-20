黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

輝達執行長黃仁勳演說多次提及「高雄是數位孿生城市」，市長陳其邁今天解釋，簡單講就是真實世界有一個人，電腦世界也存在一模一樣的人，虛擬的雙胞胎可以模擬醫生開刀或渦輪葉片切割等情況。城市治理也一樣，如電線桿倒塌或風力17級颱風，若使用不同生成資料套在數位孿生世界，可以非常準確地知道地點及面臨的困難程度，讓它更具像。

高市府與NVIDIA及Linker Vision 合作「高雄燈塔計畫，黃仁勳昨在「台北國際電腦展」開幕前演說，多次指出「高雄是數位孿生城市，他們已有數十萬棟建築與上百萬公里道路在數位孿生模型中」，影片也提到「Linker Vision和高雄市使用數位孿生來模擬各種不可預測情境的影響，並打造影像串流管理代理程式，以發送即時通知給第一線應變人員」，展示高雄作為合作夥伴的實際案例。

何謂「數位孿生城市」？陳其邁今天在議會說明，簡單講就是真實世界有一個人，在電腦虛擬世界裡面也會住一個人跟你一模一樣的人，若被子彈打到，不可能真人直接開刀，若有數位孿生世界，可以去模擬開刀完會怎樣，先在電腦模擬，模擬後可以再去做。

另外，譬如真實世界的一個飛機渦輪葉片，它要進行各種氣流的模擬，設計時候不可能在真實世界切或磨，先在數位世界計算後再到真實世界打造後再去做。

陳其邁表示，「智慧高雄燈塔計畫」核心應用有兩個部分，一個是用Omniverse打造數位孿生城市，第二是在Metropolis所謂（VLM）的視覺語言模型裡面，用高雄市的各項資料來進行訓練，成為台灣第一個城市級主權AI。

此外，以數位孿生城市80平方公里的範圍和相關數百萬的影像資料的訓練，在目前城市級的智慧城市發展裡面，應該是資料量最大的一個計畫。這一年來，高雄有初步成果，未來不管是高雄或台灣其他縣市，要進行智慧城市發展各項解決方案的時候，可以高雄的生成式主權AI的這個平台來做。

陳其邁說，如果把AI運用分三層，一個叫做Iaas層，I就是Infrastrucure，是做算力。PaaS就是PaaS。P就是platform就是做這個平台。SaaS就是應用服務，S就是Software，高雄在做台灣第一個PaaS平台。