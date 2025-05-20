屏東文資審議再添27項保存成果 展現豐厚在地文化

屏東縣政府於今年上半年辦理3場文化資產審議會，通過登錄傳統工藝、傳統表演藝術、民俗、文化資產保存技術及保存者、古物共10項文化資產、及認定15名保存者與2個保存團體，展現地方文化保存與傳承成果。

屏東縣文化資產保護所表示，傳統工藝部分，登錄「粧佛」為傳統工藝並認定藝師林明棟為保存者；登錄「神像雕刻」與藝師李昱進為保存者、登錄「客家祖牌」並認定藝師曾學政為保存者，三名匠師技藝精湛、文化意涵深遠。

傳統表演藝術類方面，有恆春民謠藝師陳慶松獲增列「恆春民謠」保存者；高明喜（kuljilji pavavaljung）藝師獲增列「排灣族歌謠」保存者。另有五名藝師江清坤（secilu isausau）、陳連春（drenger valjuaq）、高淑美（puljapulj piuvel）、陳黃英連（samunanu pavaveseng）、洪春花（umi gilegil）獲增列為「排灣族歌樂enelja」保存者，體現多元族群文化生命力。

民俗類方面，「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」，以及「排灣族力里系maljeveq （五年祭）」獲登錄認定，展現民間文化韌性。其中，「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」，自清代至今舉行不輟，已逾150年歷史，認定千山公侯宮為保存團體。

「排灣族力里系maljeveq」，在日治期間儘管受殖民政府禁止，祭典仍持續執行未間斷，同時認定屏東縣春日鄉力里族群文化協會為保存團體。

文化資產保存技術及保存者類，登錄「東港迎王平安祭典-實木王船建造技術」為保存技術及三名匠師潘鳳得、陳明益、謝春長為保存者；以及登錄「排灣族傳統石板屋建造技術」及認定張正勝（Kuljelje•V•Taududu）、金天光（Paqeriras•Taududu）兩名匠師為保存者。

古物類部分，1826年萬丹國小「公定斗量碑記」、「屏東江昶榮進士傳世冬夏冠組」、「屏東江上蓉(江昶榮)硃卷印版」獲指定為一般古物。其中， 江昶榮進士傳世冬夏冠組、硃卷印版為清代客籍進士江昶榮的遺物，不僅見證清代客籍進士在科舉制度中活動軌跡，也保留在地文化記憶。

文資所表示，此次審議通過閩南、客家、原民等不同族群文化瑰寶，彰顯屏東豐沛文化資產，期望鼓勵傳承者持續守護在地傳統文化與歷史記憶。